BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Boom v živo je 0.016227 USD. Tržna kapitalizacija BOOM je 3,987,287.26765691487606 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Boom v živo je 0.016227 USD. Tržna kapitalizacija BOOM je 3,987,287.26765691487606 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BOOM

Informacije o ceni BOOM

Kaj je BOOM

Bela knjiga BOOM

Uradna spletna stran BOOM

Tokenomika BOOM

Napoved cen BOOM

Zgodovina BOOM

BOOM Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BOOM v fiat

Spot BOOM

Terminske pogodbe BOOM USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Boom Logotip

Cena Boom(BOOM)

Cena 1 BOOM v USD v živo:

$0.016227
$0.016227$0.016227
+3.57%1D
USD
Boom (BOOM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:05 (UTC+8)

Današnja cena Boom

Današnja cena kriptovalute Boom (BOOM) v živo je $ 0.016227, s spremembo 3.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOM v USD je $ 0.016227 na BOOM.

Kriptovaluta Boom je trenutno na #1522. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 245.72M BOOM. V zadnjih 24 urah se je BOOM trgovalo med $ 0.01513 (najnižje) in $ 0.016248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.10212728909564246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.006827737632749464.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOM premaknil +1.54% v zadnji uri in -37.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 381.43K.

Tržne informacije Boom (BOOM)

No.1522

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

$ 381.43K
$ 381.43K$ 381.43K

$ 16.23M
$ 16.23M$ 16.23M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,990,145.496732
999,990,145.496732 999,990,145.496732

24.57%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Boom je $ 3.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 381.43K. Obstoječa ponudba BOOM je 245.72M, skupna ponudba pa znaša 999990145.496732. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.23M.

Zgodovina cene Boom, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01513
$ 0.01513$ 0.01513
24H Nizka
$ 0.016248
$ 0.016248$ 0.016248
24H Visoka

$ 0.01513
$ 0.01513$ 0.01513

$ 0.016248
$ 0.016248$ 0.016248

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

+1.54%

+3.57%

-37.80%

-37.80%

Zgodovina cen Boom (BOOM) v USD

Sledite spremembam cen Boom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00055934+3.57%
30 dni$ -0.017347-51.67%
60 dni$ +0.009027+125.37%
90 dni$ +0.000627+4.01%
Današnja sprememba cene Boom

Danes je BOOM zabeležil spremembo $ +0.00055934 (+3.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Boom

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.017347 (-51.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Boom

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOOM spremenil za $ +0.009027 (+125.37%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Boom

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000627 (+4.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boom (BOOM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Boom.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Boom

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boom?

BOOM token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOOM's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking rewards, and circulating supply affect scarcity.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Community Growth: Active user base and social media presence boost market interest.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor perception.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boom?

People want to know Boom (BOOM) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make strategic moves.

Napoved cene za kriptovaluto Boom

Napoved cene Boom (BOOM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boom (BOOM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Boom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOOM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boom.

O Boom

BOOM is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOOM employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released into the ecosystem through a process known as staking. In addition to its role in transactions, BOOM is also used within its native ecosystem to participate in governance decisions, providing holders with a say in the development and direction of the platform.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boom

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Boom? Nakup BOOM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Boom. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Boom (BOOM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 245.72M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Boom bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Boom (BOOM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Boom

Z lastništvom kriptovalute Boom se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Boom (BOOM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Boom razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Boom spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boom

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boom?
Če bi kriptovaluta Boom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boom.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Boom (BOOM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Boom

BOOM USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BOOM z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BOOM USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Boom (BOOM) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Boom v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BOOM/USDC
$0.016217
$0.016217$0.016217
+3.35%
0.00% (USDT)
BOOM/USDT
$0.016227
$0.016227$0.016227
+3.56%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5820
$2.5820$2.5820

+5,064.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004438
$0.00004438$0.00004438

+787.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.24070
$0.24070$0.24070

+120.15%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002434
$0.000000002434$0.000000002434

+57.03%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BOOM v USD

Znesek

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.016226 USD