Današnja cena Boom

Današnja cena kriptovalute Boom (BOOM) v živo je $ 0.016227, s spremembo 3.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOM v USD je $ 0.016227 na BOOM.

Kriptovaluta Boom je trenutno na #1522. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 245.72M BOOM. V zadnjih 24 urah se je BOOM trgovalo med $ 0.01513 (najnižje) in $ 0.016248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.10212728909564246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.006827737632749464.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOM premaknil +1.54% v zadnji uri in -37.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 381.43K.

Tržne informacije Boom (BOOM)

Uvrstitev No.1522 Tržna kapitalizacija $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Volumen (24H) $ 381.43K$ 381.43K $ 381.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.23M$ 16.23M $ 16.23M Zaloga v obtoku 245.72M 245.72M 245.72M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 999,990,145.496732 999,990,145.496732 999,990,145.496732 Hitrost kroženja 24.57% Javna veriga blokov BSC

