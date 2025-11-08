Današnja cena kriptovalute Boom v živo je 0.016227 USD. Tržna kapitalizacija BOOM je 3,987,287.26765691487606 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Boom v živo je 0.016227 USD. Tržna kapitalizacija BOOM je 3,987,287.26765691487606 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Boom (BOOM) v živo je $ 0.016227, s spremembo 3.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOM v USD je $ 0.016227 na BOOM.
Kriptovaluta Boom je trenutno na #1522. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 245.72M BOOM. V zadnjih 24 urah se je BOOM trgovalo med $ 0.01513 (najnižje) in $ 0.016248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.10212728909564246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.006827737632749464.
V kratkoročni uspešnosti se je BOOM premaknil +1.54% v zadnji uri in -37.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 381.43K.
Tržne informacije Boom (BOOM)
No.1522
$ 3.99M
$ 381.43K
$ 16.23M
245.72M
1,000,000,000
999,990,145.496732
24.57%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Boom je $ 3.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 381.43K. Obstoječa ponudba BOOM je 245.72M, skupna ponudba pa znaša 999990145.496732. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.23M.
Zgodovina cene Boom, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01513
24H Nizka
$ 0.016248
24H Visoka
$ 0.01513
$ 0.016248
$ 0.10212728909564246
$ 0.006827737632749464
+1.54%
+3.57%
-37.80%
-37.80%
Zgodovina cen Boom (BOOM) v USD
Sledite spremembam cen Boom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00055934
+3.57%
30 dni
$ -0.017347
-51.67%
60 dni
$ +0.009027
+125.37%
90 dni
$ +0.000627
+4.01%
Današnja sprememba cene Boom
Danes je BOOM zabeležil spremembo $ +0.00055934 (+3.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Boom
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.017347 (-51.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Boom
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOOM spremenil za $ +0.009027 (+125.37%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Boom
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000627 (+4.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boom (BOOM) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boom?
BOOM token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Community Growth: Active user base and social media presence boost market interest.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor perception.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boom?
People want to know Boom (BOOM) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make strategic moves.
Napoved cene za kriptovaluto Boom
Napoved cene Boom (BOOM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boom (BOOM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Boom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOOM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boom.
O Boom
BOOM is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOOM employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released into the ecosystem through a process known as staking. In addition to its role in transactions, BOOM is also used within its native ecosystem to participate in governance decisions, providing holders with a say in the development and direction of the platform.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boom
Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.
Boom Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Boom razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Boom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boom.
Koliko je kriptovaluta Boom vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Boom je $ 0.016227. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Boom še vedno dobra naložba?
Boom ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOOM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Boom?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Boom v vrednosti $ 381.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Boom?
Cena kriptovalute BOOM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Boom v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOOM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Boom?
Na ceno BOOM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Bo cena kriptovalute Boom letos rasla?
Cena kriptovalute Boom bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Boom (BOOM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:05 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.