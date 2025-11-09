Na podlagi vaše napovedi bi lahko Boom zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.015588.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Boom zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.016367.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BOOM za leto 2027 $ 0.017185 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BOOM za leto 2028 $ 0.018045 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOM v letu 2029 $ 0.018947 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOM v letu 2030 $ 0.019894 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Boom lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.032406.

Leta 2050 bi se cena Boom lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.052786.