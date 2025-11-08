BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Blockstreet v živo je 0.0196 USD. Tržna kapitalizacija BLOCK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLOCK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Blockstreet Logotip

Cena Blockstreet(BLOCK)

Cena 1 BLOCK v USD v živo:

$0.01959
-5.04%1D
Blockstreet (BLOCK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:22 (UTC+8)

Današnja cena Blockstreet

Današnja cena kriptovalute Blockstreet (BLOCK) v živo je $ 0.0196, s spremembo 5.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLOCK v USD je $ 0.0196 na BLOCK.

Kriptovaluta Blockstreet je trenutno na #3306. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLOCK. V zadnjih 24 urah se je BLOCK trgovalo med $ 0.0191 (najnižje) in $ 0.02089 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16789242217477088, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.029530839930425.

V kratkoročni uspešnosti se je BLOCK premaknil +1.50% v zadnji uri in -21.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 121.10K.

Tržne informacije Blockstreet (BLOCK)

No.3306

$ 121.10K
$ 19.60M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Blockstreet je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 121.10K. Obstoječa ponudba BLOCK je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.60M.

Zgodovina cene Blockstreet, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0191
24H Nizka
$ 0.02089
24H Visoka

$ 0.0191
$ 0.02089
$ 0.16789242217477088
$ 0.029530839930425
+1.50%

-5.04%

-21.20%

-21.20%

Zgodovina cen Blockstreet (BLOCK) v USD

Sledite spremembam cen Blockstreet za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0010397-5.04%
30 dni$ -0.00194-9.01%
60 dni$ -0.04466-69.50%
90 dni$ -0.1984-91.01%
Današnja sprememba cene Blockstreet

Danes je BLOCK zabeležil spremembo $ -0.0010397 (-5.04%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Blockstreet

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00194 (-9.01%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Blockstreet

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLOCK spremenil za $ -0.04466 (-69.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Blockstreet

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1984 (-91.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Blockstreet (BLOCK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Blockstreet.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Blockstreet

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Blockstreet, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Blockstreet?

Several key factors influence Blockstreet (BLOCK) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLOCK pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market position.

Technical Updates: Platform improvements, security enhancements, and new features influence investor confidence.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions and institutional investment trends affect the broader crypto market.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Blockstreet?

People want to know Blockstreet (BLOCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Blockstreet

Napoved cene Blockstreet (BLOCK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLOCK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Blockstreet (BLOCK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Blockstreet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Blockstreet

Blocknet (BLOCK) is a decentralized, peer-to-peer protocol that enables different blockchains to interact and communicate with each other, facilitating interoperability across multiple platforms. It is designed to allow the development and operation of decentralized applications (dApps) and smart contracts, with a focus on creating a decentralized internet. The Blocknet protocol uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and has its own native utility token, BLOCK, which is primarily used for staking and service fees within the network. This cross-chain interoperability protocol aims to foster a more connected and efficient blockchain ecosystem, promoting collaboration and integration between different blockchain projects.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Blockstreet

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Blockstreet? Nakup BLOCK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Blockstreet. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Blockstreet (BLOCK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Blockstreet bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj je Blockstreet (BLOCK)

Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks.

Blockstreet Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Blockstreet razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Blockstreet spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Blockstreet

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Blockstreet?
Če bi kriptovaluta Blockstreet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Blockstreet.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Blockstreet (BLOCK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

