Današnja cena Blockstreet

Današnja cena kriptovalute Blockstreet (BLOCK) v živo je $ 0.0196, s spremembo 5.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLOCK v USD je $ 0.0196 na BLOCK.

Kriptovaluta Blockstreet je trenutno na #3306. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLOCK. V zadnjih 24 urah se je BLOCK trgovalo med $ 0.0191 (najnižje) in $ 0.02089 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16789242217477088, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.029530839930425.

V kratkoročni uspešnosti se je BLOCK premaknil +1.50% v zadnji uri in -21.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 121.10K.

Tržne informacije Blockstreet (BLOCK)

Uvrstitev No.3306 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 121.10K$ 121.10K $ 121.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.60M$ 19.60M $ 19.60M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Blockstreet je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 121.10K. Obstoječa ponudba BLOCK je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.60M.