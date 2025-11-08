Cena ASML Holding NV(ASMLON)
Današnja cena kriptovalute ASML Holding NV (ASMLON) v živo je $ 1,046.56, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASMLON v USD je $ 1,046.56 na ASMLON.
Kriptovaluta ASML Holding NV je trenutno na #1926. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.56M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.49K ASMLON. V zadnjih 24 urah se je ASMLON trgovalo med $ 980.67 (najnižje) in $ 1,079.1 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,087.8260089245405, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 732.0144981577465.
V kratkoročni uspešnosti se je ASMLON premaknil +1.91% v zadnji uri in -1.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 89.39K.
Trenutna tržna kapitalizacija ASML Holding NV je $ 1.56M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 89.39K. Obstoječa ponudba ASMLON je 1.49K, skupna ponudba pa znaša 1490.95428271. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.56M.
Sledite spremembam cen ASML Holding NV za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +24.5083
|+2.41%
|30 dni
|$ +56.92
|+5.75%
|60 dni
|$ +296.56
|+39.54%
|90 dni
|$ +296.56
|+39.54%
Danes je ASMLON zabeležil spremembo $ +24.5083 (+2.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +56.92 (+5.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASMLON spremenil za $ +296.56 (+39.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +296.56 (+39.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ASML Holding NV (ASMLON) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ASML Holding NV.
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ASML Holding NV, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Leta 2040 bi cena ASML Holding NV lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
ASMLON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized system for various applications. The general purpose of ASMLON is to provide a secure, efficient, and transparent method for conducting and verifying transactions. It uses a consensus mechanism for validating transactions and maintaining the integrity of the network. The asset's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computational resources to maintain the network. ASMLON's typical use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance (DeFi), and the development of decentralized applications (dApps).
Za bolj poglobljeno razumevanje ASML Holding NV razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.
