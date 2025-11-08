Današnja cena ASML Holding NV

Današnja cena kriptovalute ASML Holding NV (ASMLON) v živo je $ 1,046.56, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASMLON v USD je $ 1,046.56 na ASMLON.

Kriptovaluta ASML Holding NV je trenutno na #1926. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.56M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.49K ASMLON. V zadnjih 24 urah se je ASMLON trgovalo med $ 980.67 (najnižje) in $ 1,079.1 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,087.8260089245405, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 732.0144981577465.

V kratkoročni uspešnosti se je ASMLON premaknil +1.91% v zadnji uri in -1.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 89.39K.

Tržne informacije ASML Holding NV (ASMLON)

Uvrstitev No.1926 Tržna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volumen (24H) $ 89.39K$ 89.39K $ 89.39K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Zaloga v obtoku 1.49K 1.49K 1.49K Skupna ponudba 1,490.95428271 1,490.95428271 1,490.95428271 Javna veriga blokov ETH

