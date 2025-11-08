BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ASML Holding NV v živo je 1,046.56 USD. Tržna kapitalizacija ASMLON je 1,560,373.1141129776 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASMLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ASMLON

Informacije o ceni ASMLON

Kaj je ASMLON

Uradna spletna stran ASMLON

Tokenomika ASMLON

Napoved cen ASMLON

Zgodovina ASMLON

ASMLON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ASMLON v fiat

ASML Holding NV Logotip

Cena ASML Holding NV(ASMLON)

Cena 1 ASMLON v USD v živo:

$1,041.45
+2.41%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:42:14 (UTC+8)

Današnja cena ASML Holding NV

Današnja cena kriptovalute ASML Holding NV (ASMLON) v živo je $ 1,046.56, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASMLON v USD je $ 1,046.56 na ASMLON.

Kriptovaluta ASML Holding NV je trenutno na #1926. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.56M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.49K ASMLON. V zadnjih 24 urah se je ASMLON trgovalo med $ 980.67 (najnižje) in $ 1,079.1 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,087.8260089245405, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 732.0144981577465.

V kratkoročni uspešnosti se je ASMLON premaknil +1.91% v zadnji uri in -1.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 89.39K.

Tržne informacije ASML Holding NV (ASMLON)

No.1926

$ 1.56M
$ 89.39K
$ 1.56M
1.49K
1,490.95428271
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija ASML Holding NV je $ 1.56M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 89.39K. Obstoječa ponudba ASMLON je 1.49K, skupna ponudba pa znaša 1490.95428271. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.56M.

Zgodovina cene ASML Holding NV, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 980.67
24H Nizka
$ 1,079.1
24H Visoka

$ 980.67
$ 1,079.1
$ 1,087.8260089245405
$ 732.0144981577465
+1.91%

+2.41%

-1.67%

-1.67%

Zgodovina cen ASML Holding NV (ASMLON) v USD

Sledite spremembam cen ASML Holding NV za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +24.5083+2.41%
30 dni$ +56.92+5.75%
60 dni$ +296.56+39.54%
90 dni$ +296.56+39.54%
Današnja sprememba cene ASML Holding NV

Danes je ASMLON zabeležil spremembo $ +24.5083 (+2.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ASML Holding NV

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +56.92 (+5.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ASML Holding NV

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASMLON spremenil za $ +296.56 (+39.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ASML Holding NV

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +296.56 (+39.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ASML Holding NV (ASMLON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ASML Holding NV.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ASML Holding NV

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ASML Holding NV, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ASML Holding NV?

ASML Holding NV stock prices are influenced by several key factors:

1. Semiconductor demand cycles and chip industry growth
2. Technology advancement in EUV lithography systems
3. Customer orders from major chipmakers like TSMC, Samsung
4. Geopolitical tensions affecting China sales
5. R&D investments and innovation pipeline
6. Global economic conditions impacting tech spending
7. Competition from other semiconductor equipment makers
8. Supply chain disruptions
9. Currency fluctuations (EUR/USD)
10. Quarterly earnings and guidance updates

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ASML Holding NV?

People want to know ASML Holding NV stock price today because it's a leading semiconductor equipment manufacturer critical to chip production. Investors track it for portfolio decisions, market analysis, and tech sector insights. ASML's advanced lithography machines are essential for cutting-edge processors used in smartphones, computers, and AI applications, making its stock price a key technology industry indicator.

Napoved cene za kriptovaluto ASML Holding NV

Napoved cene ASML Holding NV (ASMLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASMLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ASML Holding NV (ASMLON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ASML Holding NV lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ASML Holding NV v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASMLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ASML Holding NV.

O ASML Holding NV

ASMLON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized system for various applications. The general purpose of ASMLON is to provide a secure, efficient, and transparent method for conducting and verifying transactions. It uses a consensus mechanism for validating transactions and maintaining the integrity of the network. The asset's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computational resources to maintain the network. ASMLON's typical use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance (DeFi), and the development of decentralized applications (dApps).

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ASML Holding NV

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ASML Holding NV? Nakup ASMLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ASML Holding NV. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ASML Holding NV (ASMLON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.49K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ASML Holding NV bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ASML Holding NV

Z lastništvom kriptovalute ASML Holding NV se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ASML Holding NV (ASMLON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ASML Holding NV razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna ASML Holding NV spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ASML Holding NV

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ASML Holding NV?
Če bi kriptovaluta ASML Holding NV rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ASML Holding NV.
Pomembne panožne novosti ASML Holding NV (ASMLON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti ASML Holding NV

ASMLON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ASMLON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ASMLON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte ASML Holding NV (ASMLON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute ASML Holding NV v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ASMLON/USDT
$1,041.45
$1,041.45
+2.43%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

