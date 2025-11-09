Na podlagi vaše napovedi bi lahko ASML Holding NV zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,043.62.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko ASML Holding NV zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,095.801.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ASMLON za leto 2027 $ 1,150.5910 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ASMLON za leto 2028 $ 1,208.1206 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASMLON v letu 2029 $ 1,268.5266 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASMLON v letu 2030 $ 1,331.9529 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena ASML Holding NV lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,169.6110.

Leta 2050 bi se cena ASML Holding NV lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,534.0677.