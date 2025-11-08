Današnja cena kriptovalute Arowana v živo je 0.04138 USD. Tržna kapitalizacija ARW je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Arowana v živo je 0.04138 USD. Tržna kapitalizacija ARW je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Arowana (ARW) v živo je $ 0.04138, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARW v USD je $ 0.04138 na ARW.
Kriptovaluta Arowana je trenutno na #3835. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 ARW. V zadnjih 24 urah se je ARW trgovalo med $ 0.04122 (najnižje) in $ 0.0418 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.64117077383144, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000425025916068227.
V kratkoročni uspešnosti se je ARW premaknil +0.21% v zadnji uri in -3.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 348.82K.
Tržne informacije Arowana (ARW)
$ 0.00
$ 348.82K
$ 20.69M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%
ARB
Trenutna tržna kapitalizacija Arowana je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 348.82K. Obstoječa ponudba ARW je 0.00, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.69M.
Zgodovina cene Arowana, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04122
24H Nizka
$ 0.0418
24H Visoka
$ 0.04122
$ 0.0418
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
+0.21%
+0.09%
-3.05%
-3.05%
Zgodovina cen Arowana (ARW) v USD
Sledite spremembam cen Arowana za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000372
+0.09%
30 dni
$ +0.00852
+25.92%
60 dni
$ +0.01423
+52.41%
90 dni
$ +0.01369
+49.44%
Današnja sprememba cene Arowana
Danes je ARW zabeležil spremembo $ +0.0000372 (+0.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Arowana
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00852 (+25.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Arowana
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ARW spremenil za $ +0.01423 (+52.41%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Arowana
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01369 (+49.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Arowana (ARW) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Arowana
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Arowana, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Arowana?
Several key factors influence Arowana (ARW) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and collaborations 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Exchange listings and accessibility 9. Community engagement and adoption rates 10. Technical analysis patterns and market cycles
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Arowana?
People want to know Arowana (ARW) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains or losses.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit taking - Knowing real-time values helps determine when to realize gains.
Market sentiment - Price trends indicate overall market confidence in the project.
Trading opportunities - Volatility creates chances for short-term profit through price swings.
Due diligence - Price analysis forms part of research before making investment commitments.
Strategic planning - Long-term investors use price data to plan accumulation strategies.
Current market information is essential for making informed cryptocurrency investment decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Arowana
Napoved cene Arowana (ARW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Arowana (ARW) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Arowana lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Arowana v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ARW za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Arowana.
O Arowana
ARW (Arrow) is a digital asset that operates on its own native blockchain. The primary purpose of ARW is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. It employs a unique consensus mechanism known as Proof of Randomness (PoR), which aims to ensure fair and equitable participation in the network. The ARW token is used within the Arrow ecosystem for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. Arrow's focus on privacy and security, along with its innovative consensus mechanism, positions it as a unique offering in the crowded field of cryptocurrencies.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Arowana
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Arowana? Nakup ARW je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Arowana. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Arowana (ARW).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Arowana bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Arowana
Z lastništvom kriptovalute Arowana se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
Arowana Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Arowana razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Arowana?
Če bi kriptovaluta Arowana rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Arowana.
Koliko je kriptovaluta Arowana vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Arowana je $ 0.04138. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Arowana še vedno dobra naložba?
Arowana ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ARW, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Arowana?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Arowana v vrednosti $ 348.82K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Arowana?
Cena kriptovalute ARW se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Arowana v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ARW.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Arowana?
Na ceno ARW vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,345.99
+1.53%
ETH
3,452.05
+4.68%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.11
+1.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ARW na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ARW/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Arowana gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Arowana letos rasla?
Cena kriptovalute Arowana bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Arowana (ARW).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:00 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Arowana (ARW)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.