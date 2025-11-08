Današnja cena Arowana

Današnja cena kriptovalute Arowana (ARW) v živo je $ 0.04138, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARW v USD je $ 0.04138 na ARW.

Kriptovaluta Arowana je trenutno na #3835. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 ARW. V zadnjih 24 urah se je ARW trgovalo med $ 0.04122 (najnižje) in $ 0.0418 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.64117077383144, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000425025916068227.

V kratkoročni uspešnosti se je ARW premaknil +0.21% v zadnji uri in -3.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 348.82K.

Tržne informacije Arowana (ARW)

Uvrstitev No.3835 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 348.82K$ 348.82K $ 348.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Skupna ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ARB

Trenutna tržna kapitalizacija Arowana je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 348.82K. Obstoječa ponudba ARW je 0.00, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.69M.