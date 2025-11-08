BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Arowana v živo je 0.04138 USD. Tržna kapitalizacija ARW je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Arowana Logotip

Cena Arowana(ARW)

Cena 1 ARW v USD v živo:

$0.04138
+0.09%1D
USD
Arowana (ARW) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:00 (UTC+8)

Današnja cena Arowana

Današnja cena kriptovalute Arowana (ARW) v živo je $ 0.04138, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARW v USD je $ 0.04138 na ARW.

Kriptovaluta Arowana je trenutno na #3835. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 ARW. V zadnjih 24 urah se je ARW trgovalo med $ 0.04122 (najnižje) in $ 0.0418 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.64117077383144, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000425025916068227.

V kratkoročni uspešnosti se je ARW premaknil +0.21% v zadnji uri in -3.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 348.82K.

Tržne informacije Arowana (ARW)

No.3835

$ 0.00
$ 348.82K
$ 20.69M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

ARB

Trenutna tržna kapitalizacija Arowana je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 348.82K. Obstoječa ponudba ARW je 0.00, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.69M.

Zgodovina cene Arowana, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04122
24H Nizka
$ 0.0418
24H Visoka

$ 0.04122
$ 0.0418
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
+0.21%

+0.09%

-3.05%

-3.05%

Zgodovina cen Arowana (ARW) v USD

Sledite spremembam cen Arowana za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000372+0.09%
30 dni$ +0.00852+25.92%
60 dni$ +0.01423+52.41%
90 dni$ +0.01369+49.44%
Današnja sprememba cene Arowana

Danes je ARW zabeležil spremembo $ +0.0000372 (+0.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Arowana

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00852 (+25.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Arowana

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ARW spremenil za $ +0.01423 (+52.41%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Arowana

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01369 (+49.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Arowana (ARW) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Arowana.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Arowana

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Arowana, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Arowana?

Several key factors influence Arowana (ARW) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Exchange listings and accessibility
9. Community engagement and adoption rates
10. Technical analysis patterns and market cycles

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Arowana?

People want to know Arowana (ARW) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains or losses.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit taking - Knowing real-time values helps determine when to realize gains.

Market sentiment - Price trends indicate overall market confidence in the project.

Trading opportunities - Volatility creates chances for short-term profit through price swings.

Due diligence - Price analysis forms part of research before making investment commitments.

FOMO prevention - Understanding price movements helps avoid emotional buying at peaks.

Strategic planning - Long-term investors use price data to plan accumulation strategies.

Current market information is essential for making informed cryptocurrency investment decisions.

Napoved cene za kriptovaluto Arowana

Napoved cene Arowana (ARW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Arowana (ARW) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Arowana lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Arowana v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ARW za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Arowana.

O Arowana

ARW (Arrow) is a digital asset that operates on its own native blockchain. The primary purpose of ARW is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. It employs a unique consensus mechanism known as Proof of Randomness (PoR), which aims to ensure fair and equitable participation in the network. The ARW token is used within the Arrow ecosystem for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. Arrow's focus on privacy and security, along with its innovative consensus mechanism, positions it as a unique offering in the crowded field of cryptocurrencies.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Arowana

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Arowana? Nakup ARW je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Arowana. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Arowana (ARW).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Arowana bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Arowana (ARW)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Arowana

Z lastništvom kriptovalute Arowana se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Arowana (ARW) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Arowana razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Arowana spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Arowana

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Arowana?
Če bi kriptovaluta Arowana rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Arowana.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Arowana (ARW)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

