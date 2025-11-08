Današnja cena Arm Holdings PLC

Današnja cena kriptovalute Arm Holdings PLC (ARMON) v živo je $ 154.65, s spremembo 4.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARMON v USD je $ 154.65 na ARMON.

Kriptovaluta Arm Holdings PLC je trenutno na #2203. mestu s tržno kapitalizacijo $ 862.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.57K ARMON. V zadnjih 24 urah se je ARMON trgovalo med $ 146.47 (najnižje) in $ 160.59 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 191.8179294374928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 130.83952449123566.

V kratkoročni uspešnosti se je ARMON premaknil +2.02% v zadnji uri in -8.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.90K.

Tržne informacije Arm Holdings PLC (ARMON)

Uvrstitev No.2203 Tržna kapitalizacija $ 862.00K$ 862.00K $ 862.00K Volumen (24H) $ 73.90K$ 73.90K $ 73.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 862.00K$ 862.00K $ 862.00K Zaloga v obtoku 5.57K 5.57K 5.57K Skupna ponudba 5,573.88776637 5,573.88776637 5,573.88776637 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Arm Holdings PLC je $ 862.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.90K. Obstoječa ponudba ARMON je 5.57K, skupna ponudba pa znaša 5573.88776637. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 862.00K.