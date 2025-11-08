BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Arm Holdings PLC v živo je 154.65 USD. Tržna kapitalizacija ARMON je 862,001.7430691205 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Arm Holdings PLC(ARMON)

$154.65
+4.40%1D
Arm Holdings PLC (ARMON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:53 (UTC+8)

Današnja cena Arm Holdings PLC

Današnja cena kriptovalute Arm Holdings PLC (ARMON) v živo je $ 154.65, s spremembo 4.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARMON v USD je $ 154.65 na ARMON.

Kriptovaluta Arm Holdings PLC je trenutno na #2203. mestu s tržno kapitalizacijo $ 862.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.57K ARMON. V zadnjih 24 urah se je ARMON trgovalo med $ 146.47 (najnižje) in $ 160.59 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 191.8179294374928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 130.83952449123566.

V kratkoročni uspešnosti se je ARMON premaknil +2.02% v zadnji uri in -8.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.90K.

Tržne informacije Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2203

$ 862.00K
$ 73.90K
$ 862.00K
5.57K
5,573.88776637
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Arm Holdings PLC je $ 862.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.90K. Obstoječa ponudba ARMON je 5.57K, skupna ponudba pa znaša 5573.88776637. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 862.00K.

Zgodovina cene Arm Holdings PLC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 146.47
24H Nizka
$ 160.59
24H Visoka

$ 146.47
$ 160.59
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
+2.02%

+4.40%

-8.94%

-8.94%

Zgodovina cen Arm Holdings PLC (ARMON) v USD

Sledite spremembam cen Arm Holdings PLC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +6.5178+4.40%
30 dni$ -10.93-6.61%
60 dni$ +54.65+54.65%
90 dni$ +54.65+54.65%
Današnja sprememba cene Arm Holdings PLC

Danes je ARMON zabeležil spremembo $ +6.5178 (+4.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Arm Holdings PLC

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -10.93 (-6.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Arm Holdings PLC

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ARMON spremenil za $ +54.65 (+54.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Arm Holdings PLC

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +54.65 (+54.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Arm Holdings PLC (ARMON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Arm Holdings PLC.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Arm Holdings PLC

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Arm Holdings PLC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Arm Holdings PLC?

Several key factors influence ARM Holdings PLC stock prices:

1. Semiconductor market demand - ARM's chip designs are used in smartphones, tablets, and IoT devices
2. Licensing revenue growth - ARM earns from licensing its processor architectures to chipmakers
3. Mobile device sales trends - Strong smartphone/tablet sales boost ARM's royalty income
4. Competition from x86 and RISC-V architectures
5. Geopolitical tensions affecting chip supply chains
6. AI and data center adoption of ARM-based processors
7. Quarterly earnings and revenue guidance
8. Major customer relationships with Apple, Qualcomm, and other chip companies

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Arm Holdings PLC?

People want to know Arm Holdings PLC stock price today because it's a major semiconductor company that designs chips for smartphones, computers, and AI applications. Investors track its price to make trading decisions, assess portfolio performance, and gauge market sentiment toward tech stocks and AI trends.

Napoved cene za kriptovaluto Arm Holdings PLC

Napoved cene Arm Holdings PLC (ARMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Arm Holdings PLC (ARMON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Arm Holdings PLC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Arm Holdings PLC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ARMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Arm Holdings PLC.

O Arm Holdings PLC

Armony (ARMON) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to provide a decentralized solution for cross-border payments and remittances, aiming to make the process faster, cheaper, and more secure. ARMON uses the Ethereum blockchain's smart contract functionality to automate the execution of these transactions, reducing the need for intermediaries and lowering costs. The token is used within the Armony ecosystem for transaction fees and as a medium of exchange. Its issuance follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design is intended to maintain the token's value and incentivize its use within the Armony ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Arm Holdings PLC

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Arm Holdings PLC? Nakup ARMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Arm Holdings PLC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Arm Holdings PLC (ARMON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 5.57K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Arm Holdings PLC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Arm Holdings PLC

Kaj je Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Arm Holdings PLC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Arm Holdings PLC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Arm Holdings PLC?
Če bi kriptovaluta Arm Holdings PLC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Arm Holdings PLC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:53 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Arm Holdings PLC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

