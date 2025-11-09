Na podlagi vaše napovedi bi lahko Arm Holdings PLC zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 149.27.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Arm Holdings PLC zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 156.7335.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ARMON za leto 2027 $ 164.5701 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ARMON za leto 2028 $ 172.7986 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARMON v letu 2029 $ 181.4386 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARMON v letu 2030 $ 190.5105 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Arm Holdings PLC lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 310.3216.

Leta 2050 bi se cena Arm Holdings PLC lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 505.4812.