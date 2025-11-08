BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ALKIMI v živo je 0.0273 USD. Tržna kapitalizacija ALKIMI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ALKIMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 ALKIMI v USD v živo:

$0.0273
-0.21%1D
ALKIMI (ALKIMI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:54:52 (UTC+8)

Današnja cena ALKIMI

Današnja cena kriptovalute ALKIMI (ALKIMI) v živo je $ 0.0273, s spremembo 0.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALKIMI v USD je $ 0.0273 na ALKIMI.

Kriptovaluta ALKIMI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ALKIMI. V zadnjih 24 urah se je ALKIMI trgovalo med $ 0.027 (najnižje) in $ 0.02785 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ALKIMI premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.31K.

Tržne informacije ALKIMI (ALKIMI)

$ 12.31K
$ 0.00
SUI

Trenutna tržna kapitalizacija ALKIMI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 12.31K. Obstoječa ponudba ALKIMI je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene ALKIMI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.027
24H Nizka
$ 0.02785
24H Visoka

0.00%

-0.21%

-8.39%

-8.39%

Zgodovina cen ALKIMI (ALKIMI) v USD

Sledite spremembam cen ALKIMI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000575-0.21%
30 dni$ -0.02138-43.92%
60 dni$ -0.03678-57.40%
90 dni$ -0.0127-31.75%
Današnja sprememba cene ALKIMI

Danes je ALKIMI zabeležil spremembo $ -0.0000575 (-0.21%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ALKIMI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02138 (-43.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ALKIMI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ALKIMI spremenil za $ -0.03678 (-57.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ALKIMI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0127 (-31.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ALKIMI (ALKIMI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ALKIMI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ALKIMI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ALKIMI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ALKIMI?

Several key factors influence ALKIMI token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly impact price movements.

Platform Adoption: Growth in ALKIMI's decentralized advertising ecosystem increases utility demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

Partnerships: Strategic alliances with advertising agencies and brands boost credibility.

Technology Updates: Protocol improvements and new features enhance token value proposition.

Regulatory Environment: Advertising and crypto regulations impact market access.

Competition: Performance relative to other advertising-focused blockchain projects.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ALKIMI?

People want to know ALKIMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Investors monitor real-time prices to time their entries and exits effectively. Price movements help assess investment gains or losses. Many also watch for technical patterns or news that could impact future value.

Napoved cene za kriptovaluto ALKIMI

Napoved cene ALKIMI (ALKIMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ALKIMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ALKIMI (ALKIMI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ALKIMI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ALKIMI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ALKIMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ALKIMI.

O ALKIMI

ALKIMI (ALKIMI) is a decentralized advertising exchange built on the Ethereum blockchain. It aims to bring transparency, efficiency, and fairness to the digital advertising industry by leveraging blockchain technology. ALKIMI uses a token-based model to incentivize participants and align their interests with the overall health of the advertising ecosystem. The platform's native token, ALKIMI, is used for governance, allowing token holders to vote on key decisions and influence the direction of the project. With its innovative approach, ALKIMI seeks to address the challenges of fraud, privacy, and consent in the digital advertising space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ALKIMI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ALKIMI? Nakup ALKIMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ALKIMI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ALKIMI (ALKIMI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ALKIMI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ALKIMI (ALKIMI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ALKIMI

Z lastništvom kriptovalute ALKIMI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ALKIMI (ALKIMI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ALKIMI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ALKIMI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ALKIMI?
Če bi kriptovaluta ALKIMI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ALKIMI.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.

