Današnja cena kriptovalute ALKIMI (ALKIMI) v živo je $ 0.0273, s spremembo 0.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALKIMI v USD je $ 0.0273 na ALKIMI.
Kriptovaluta ALKIMI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ALKIMI. V zadnjih 24 urah se je ALKIMI trgovalo med $ 0.027 (najnižje) in $ 0.02785 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ALKIMI premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.31K.
Tržne informacije ALKIMI (ALKIMI)
$ 12.31K
$ 0.00
SUI
Trenutna tržna kapitalizacija ALKIMI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 12.31K. Obstoječa ponudba ALKIMI je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene ALKIMI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
0.00%
-0.21%
-8.39%
-8.39%
Zgodovina cen ALKIMI (ALKIMI) v USD
Sledite spremembam cen ALKIMI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000575
-0.21%
30 dni
$ -0.02138
-43.92%
60 dni
$ -0.03678
-57.40%
90 dni
$ -0.0127
-31.75%
Današnja sprememba cene ALKIMI
Danes je ALKIMI zabeležil spremembo $ -0.0000575 (-0.21%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ALKIMI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02138 (-43.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ALKIMI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ALKIMI spremenil za $ -0.03678 (-57.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ALKIMI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0127 (-31.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ALKIMI (ALKIMI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ALKIMI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ALKIMI?
Several key factors influence ALKIMI token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly impact price movements.
Partnerships: Strategic alliances with advertising agencies and brands boost credibility.
Technology Updates: Protocol improvements and new features enhance token value proposition.
Regulatory Environment: Advertising and crypto regulations impact market access.
Competition: Performance relative to other advertising-focused blockchain projects.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ALKIMI?
People want to know ALKIMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Investors monitor real-time prices to time their entries and exits effectively. Price movements help assess investment gains or losses. Many also watch for technical patterns or news that could impact future value.
Napoved cene za kriptovaluto ALKIMI
Napoved cene ALKIMI (ALKIMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ALKIMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ALKIMI (ALKIMI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ALKIMI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ALKIMI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ALKIMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ALKIMI.
O ALKIMI
ALKIMI (ALKIMI) is a decentralized advertising exchange built on the Ethereum blockchain. It aims to bring transparency, efficiency, and fairness to the digital advertising industry by leveraging blockchain technology. ALKIMI uses a token-based model to incentivize participants and align their interests with the overall health of the advertising ecosystem. The platform's native token, ALKIMI, is used for governance, allowing token holders to vote on key decisions and influence the direction of the project. With its innovative approach, ALKIMI seeks to address the challenges of fraud, privacy, and consent in the digital advertising space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ALKIMI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ALKIMI? Nakup ALKIMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ALKIMI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ALKIMI (ALKIMI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ALKIMI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ALKIMI
Z lastništvom kriptovalute ALKIMI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.
ALKIMI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ALKIMI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta ALKIMI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ALKIMI.
Koliko je kriptovaluta ALKIMI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ALKIMI je $ 0.0273. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ALKIMI še vedno dobra naložba?
ALKIMI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ALKIMI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ALKIMI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ALKIMI v vrednosti $ 12.31K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ALKIMI?
Cena kriptovalute ALKIMI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ALKIMI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ALKIMI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ALKIMI?
Na ceno ALKIMI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,512.91
+1.69%
ETH
3,458.03
+4.86%
SOL
161.69
+4.04%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1197
+2.47%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ALKIMI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ALKIMI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ALKIMI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ALKIMI letos rasla?
Cena kriptovalute ALKIMI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ALKIMI (ALKIMI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:54:52 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.