Današnja cena kriptovalute AGI Alpha v živo je 0.0049228 USD. Tržna kapitalizacija AGIALPHA je 4,922,784.758075868 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AGIALPHA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AGI Alpha v živo je 0.0049228 USD. Tržna kapitalizacija AGIALPHA je 4,922,784.758075868 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AGIALPHA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AGI Alpha (AGIALPHA) v živo je $ 0.0049228, s spremembo 10.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AGIALPHA v USD je $ 0.0049228 na AGIALPHA.
Kriptovaluta AGI Alpha je trenutno na #1366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.92M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M AGIALPHA. V zadnjih 24 urah se je AGIALPHA trgovalo med $ 0.0049226 (najnižje) in $ 0.0077698 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.049960137859604584, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000577276480339268.
V kratkoročni uspešnosti se je AGIALPHA premaknil 0.00% v zadnji uri in -26.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 40.09.
Tržne informacije AGI Alpha (AGIALPHA)
No.1366
$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M
$ 40.09
$ 40.09$ 40.09
$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M
1000.00M
1000.00M 1000.00M
999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija AGI Alpha je $ 4.92M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 40.09. Obstoječa ponudba AGIALPHA je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999996903.81. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.92M.
Zgodovina cene AGI Alpha, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0049226
$ 0.0049226$ 0.0049226
24H Nizka
$ 0.0077698
$ 0.0077698$ 0.0077698
24H Visoka
$ 0.0049226
$ 0.0049226$ 0.0049226
$ 0.0077698
$ 0.0077698$ 0.0077698
$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268
0.00%
-10.48%
-26.59%
-26.59%
Zgodovina cen AGI Alpha (AGIALPHA) v USD
Sledite spremembam cen AGI Alpha za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000576921
-10.48%
30 dni
$ -0.0020472
-29.38%
60 dni
$ -0.0216072
-81.45%
90 dni
$ -0.0100772
-67.19%
Današnja sprememba cene AGI Alpha
Danes je AGIALPHA zabeležil spremembo $ -0.000576921 (-10.48%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AGI Alpha
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0020472 (-29.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AGI Alpha
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AGIALPHA spremenil za $ -0.0216072 (-81.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AGI Alpha
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0100772 (-67.19%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AGI Alpha (AGIALPHA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AGI Alpha
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AGI Alpha, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AGI Alpha?
Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance 3. Trading volume and liquidity on exchanges 4. Development progress and technological updates from the project team 5. Regulatory news affecting crypto markets 6. Supply and demand dynamics 7. Partnership announcements and adoption rates 8. General economic conditions and risk appetite 9. Competition from other AI tokens 10. Social media buzz and community engagement
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AGI Alpha?
People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this emerging cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto AGI Alpha
Napoved cene AGI Alpha (AGIALPHA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AGIALPHA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AGI Alpha (AGIALPHA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AGI Alpha lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AGI Alpha v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AGIALPHA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AGI Alpha.
O AGI Alpha
AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.
AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AGI Alpha
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AGI Alpha? Nakup AGIALPHA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AGI Alpha. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AGI Alpha (AGIALPHA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1000.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AGI Alpha bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AGI Alpha
Z lastništvom kriptovalute AGI Alpha se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup AGI Alpha (AGIALPHA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.
Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.
AGI Alpha Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AGI Alpha razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AGI Alpha
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AGI Alpha?
Če bi kriptovaluta AGI Alpha rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AGI Alpha.
Koliko je kriptovaluta AGI Alpha vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AGI Alpha je $ 0.0049228. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AGI Alpha še vedno dobra naložba?
AGI Alpha ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AGIALPHA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AGI Alpha?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AGI Alpha v vrednosti $ 40.09.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AGI Alpha?
Cena kriptovalute AGIALPHA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AGI Alpha v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AGIALPHA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AGI Alpha?
Na ceno AGIALPHA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,444.34
+1.63%
ETH
3,455.45
+4.79%
SOL
161.6
+3.98%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1133
+1.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AGIALPHA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AGIALPHA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AGI Alpha gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AGI Alpha letos rasla?
Cena kriptovalute AGI Alpha bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AGI Alpha (AGIALPHA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:06 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti AGI Alpha (AGIALPHA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.