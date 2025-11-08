BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AGI Alpha v živo je 0.0049228 USD. Tržna kapitalizacija AGIALPHA je 4,922,784.758075868 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AGIALPHA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AGI Alpha v živo je 0.0049228 USD. Tržna kapitalizacija AGIALPHA je 4,922,784.758075868 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AGIALPHA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0049228
AGI Alpha (AGIALPHA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:06 (UTC+8)

Današnja cena AGI Alpha

Današnja cena kriptovalute AGI Alpha (AGIALPHA) v živo je $ 0.0049228, s spremembo 10.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AGIALPHA v USD je $ 0.0049228 na AGIALPHA.

Kriptovaluta AGI Alpha je trenutno na #1366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.92M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M AGIALPHA. V zadnjih 24 urah se je AGIALPHA trgovalo med $ 0.0049226 (najnižje) in $ 0.0077698 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.049960137859604584, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000577276480339268.

V kratkoročni uspešnosti se je AGIALPHA premaknil 0.00% v zadnji uri in -26.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 40.09.

Tržne informacije AGI Alpha (AGIALPHA)

No.1366

$ 4.92M
$ 4.92M

$ 40.09
$ 40.09

$ 4.92M
$ 4.92M

1000.00M
1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija AGI Alpha je $ 4.92M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 40.09. Obstoječa ponudba AGIALPHA je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999996903.81. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.92M.

Zgodovina cene AGI Alpha, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0049226
$ 0.0049226
24H Nizka
$ 0.0077698
$ 0.0077698
24H Visoka

$ 0.0049226
$ 0.0049226

$ 0.0077698
$ 0.0077698

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268

0.00%

-10.48%

-26.59%

-26.59%

Zgodovina cen AGI Alpha (AGIALPHA) v USD

Sledite spremembam cen AGI Alpha za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000576921-10.48%
30 dni$ -0.0020472-29.38%
60 dni$ -0.0216072-81.45%
90 dni$ -0.0100772-67.19%
Današnja sprememba cene AGI Alpha

Danes je AGIALPHA zabeležil spremembo $ -0.000576921 (-10.48%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AGI Alpha

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0020472 (-29.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AGI Alpha

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AGIALPHA spremenil za $ -0.0216072 (-81.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AGI Alpha

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0100772 (-67.19%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AGI Alpha (AGIALPHA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AGI Alpha.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AGI Alpha

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AGI Alpha, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AGI Alpha?

Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Development progress and technological updates from the project team
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Supply and demand dynamics
7. Partnership announcements and adoption rates
8. General economic conditions and risk appetite
9. Competition from other AI tokens
10. Social media buzz and community engagement

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AGI Alpha?

People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this emerging cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto AGI Alpha

O AGI Alpha

AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AGI Alpha

Kaj je AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AGI Alpha razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna AGI Alpha spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AGI Alpha

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AGI Alpha?
Če bi kriptovaluta AGI Alpha rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AGI Alpha.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:06 (UTC+8)

$0.0049228
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

