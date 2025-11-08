Današnja cena AGI Alpha

Današnja cena kriptovalute AGI Alpha (AGIALPHA) v živo je $ 0.0049228, s spremembo 10.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AGIALPHA v USD je $ 0.0049228 na AGIALPHA.

Kriptovaluta AGI Alpha je trenutno na #1366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.92M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M AGIALPHA. V zadnjih 24 urah se je AGIALPHA trgovalo med $ 0.0049226 (najnižje) in $ 0.0077698 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.049960137859604584, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000577276480339268.

V kratkoročni uspešnosti se je AGIALPHA premaknil 0.00% v zadnji uri in -26.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 40.09.

Tržne informacije AGI Alpha (AGIALPHA)

Uvrstitev No.1366 Tržna kapitalizacija $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Volumen (24H) $ 40.09$ 40.09 $ 40.09 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 Javna veriga blokov SOL

