Današnja cena kriptovalute Abbott (ABTON) v živo je $ 126.75, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABTON v USD je $ 126.75 na ABTON.
Kriptovaluta Abbott je trenutno na #1881. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.68M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.25K ABTON. V zadnjih 24 urah se je ABTON trgovalo med $ 123.78 (najnižje) in $ 127.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 235.31115975890665, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 122.32387218541305.
V kratkoročni uspešnosti se je ABTON premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.
Tržne informacije Abbott (ABTON)
No.1881
$ 1.68M
$ 56.49K
$ 1.68M
13.25K
13,254.81342422
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Abbott je $ 1.68M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba ABTON je 13.25K, skupna ponudba pa znaša 13254.81342422. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.68M.
Zgodovina cene Abbott, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 123.78
24H Nizka
$ 127.24
24H Visoka
$ 123.78
$ 127.24
$ 235.31115975890665
$ 122.32387218541305
0.00%
+0.59%
+3.19%
+3.19%
Zgodovina cen Abbott (ABTON) v USD
Sledite spremembam cen Abbott za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.7434
+0.59%
30 dni
$ -8.32
-6.16%
60 dni
$ -5.96
-4.50%
90 dni
$ +26.75
+26.75%
Današnja sprememba cene Abbott
Danes je ABTON zabeležil spremembo $ +0.7434 (+0.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Abbott
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -8.32 (-6.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Abbott
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ABTON spremenil za $ -5.96 (-4.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Abbott
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +26.75 (+26.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Abbott (ABTON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Abbott, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Abbott?
Abbott (ABT) stock prices are influenced by several key factors:
1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence and stock valuation.
2. Product Pipeline: New drug approvals, medical device innovations, and R&D developments affect future growth prospects.
3. Regulatory Environment: FDA approvals, healthcare policy changes, and compliance costs influence operations and profitability.
4. Market Competition: Competitive positioning against other healthcare companies and generic drug threats impact market share.
5. Economic Conditions: Interest rates, inflation, and overall economic health affect healthcare sector valuations.
6. Healthcare Trends: Aging demographics, disease prevalence, and healthcare spending patterns drive demand for Abbott's products.
7. Global Events: Pandemics, supply chain disruptions, and geopolitical factors can significantly impact operations and stock price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Abbott?
People want to know Abbott (ABTON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Abbott
Napoved cene Abbott (ABTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Abbott (ABTON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Abbott lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Abbott v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ABTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Abbott.
O Abbott
ABTON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for the exchange of value. ABTON's underlying technology employs a consensus mechanism and a specific supply issuance model, both of which contribute to its overall security and stability. The asset is typically used within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. As a part of the broader cryptocurrency market, ABTON plays a role in the ongoing development and adoption of blockchain technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Abbott
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Abbott? Nakup ABTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Abbott. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Abbott (ABTON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 13.25K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Abbott bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Abbott
Z lastništvom kriptovalute Abbott se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Abbott rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Abbott.
Koliko je kriptovaluta Abbott vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Abbott je $ 126.75. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Abbott še vedno dobra naložba?
Abbott ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ABTON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Abbott?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Abbott v vrednosti $ 56.49K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Abbott?
Cena kriptovalute ABTON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Abbott v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ABTON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Abbott?
Na ceno ABTON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,580.45
+1.76%
ETH
3,462.03
+4.98%
SOL
162.14
+4.33%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1031
+0.95%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ABTON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ABTON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Abbott gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Abbott letos rasla?
Cena kriptovalute Abbott bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Abbott (ABTON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:40:04 (UTC+8)
