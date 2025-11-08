Današnja cena Abbott

Današnja cena kriptovalute Abbott (ABTON) v živo je $ 126.75, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABTON v USD je $ 126.75 na ABTON.

Kriptovaluta Abbott je trenutno na #1881. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.68M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.25K ABTON. V zadnjih 24 urah se je ABTON trgovalo med $ 123.78 (najnižje) in $ 127.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 235.31115975890665, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 122.32387218541305.

V kratkoročni uspešnosti se je ABTON premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.

Tržne informacije Abbott (ABTON)

Uvrstitev No.1881 Tržna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volumen (24H) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Zaloga v obtoku 13.25K 13.25K 13.25K Skupna ponudba 13,254.81342422 13,254.81342422 13,254.81342422 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Abbott je $ 1.68M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba ABTON je 13.25K, skupna ponudba pa znaša 13254.81342422. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.68M.