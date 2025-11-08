BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Abbott v živo je 126.75 USD. Tržna kapitalizacija ABTON je 1,680,047.601519885 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ABTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 ABTON v USD v živo:

$126.75
+0.59%1D
USD
Abbott (ABTON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:40:04 (UTC+8)

Današnja cena Abbott

Današnja cena kriptovalute Abbott (ABTON) v živo je $ 126.75, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABTON v USD je $ 126.75 na ABTON.

Kriptovaluta Abbott je trenutno na #1881. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.68M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.25K ABTON. V zadnjih 24 urah se je ABTON trgovalo med $ 123.78 (najnižje) in $ 127.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 235.31115975890665, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 122.32387218541305.

V kratkoročni uspešnosti se je ABTON premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.

Tržne informacije Abbott (ABTON)

No.1881

$ 1.68M
$ 56.49K
$ 1.68M
13.25K
13,254.81342422
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Abbott je $ 1.68M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba ABTON je 13.25K, skupna ponudba pa znaša 13254.81342422. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.68M.

Zgodovina cene Abbott, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 123.78
24H Nizka
$ 127.24
24H Visoka

$ 123.78
$ 127.24
$ 235.31115975890665
$ 122.32387218541305
0.00%

+0.59%

+3.19%

+3.19%

Zgodovina cen Abbott (ABTON) v USD

Sledite spremembam cen Abbott za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.7434+0.59%
30 dni$ -8.32-6.16%
60 dni$ -5.96-4.50%
90 dni$ +26.75+26.75%
Današnja sprememba cene Abbott

Danes je ABTON zabeležil spremembo $ +0.7434 (+0.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Abbott

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -8.32 (-6.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Abbott

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ABTON spremenil za $ -5.96 (-4.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Abbott

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +26.75 (+26.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Abbott (ABTON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Abbott.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Abbott

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Abbott, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Abbott?

Abbott (ABT) stock prices are influenced by several key factors:

1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence and stock valuation.

2. Product Pipeline: New drug approvals, medical device innovations, and R&D developments affect future growth prospects.

3. Regulatory Environment: FDA approvals, healthcare policy changes, and compliance costs influence operations and profitability.

4. Market Competition: Competitive positioning against other healthcare companies and generic drug threats impact market share.

5. Economic Conditions: Interest rates, inflation, and overall economic health affect healthcare sector valuations.

6. Healthcare Trends: Aging demographics, disease prevalence, and healthcare spending patterns drive demand for Abbott's products.

7. Global Events: Pandemics, supply chain disruptions, and geopolitical factors can significantly impact operations and stock price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Abbott?

People want to know Abbott (ABTON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Abbott

Napoved cene Abbott (ABTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Abbott (ABTON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Abbott lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Abbott

ABTON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for the exchange of value. ABTON's underlying technology employs a consensus mechanism and a specific supply issuance model, both of which contribute to its overall security and stability. The asset is typically used within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. As a part of the broader cryptocurrency market, ABTON plays a role in the ongoing development and adoption of blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Abbott

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Abbott? Nakup ABTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Abbott. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Abbott (ABTON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 13.25K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Abbott bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Abbott (ABTON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Abbott

Z lastništvom kriptovalute Abbott se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Abbott (ABTON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Abbott razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Abbott spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Abbott

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Abbott?
Če bi kriptovaluta Abbott rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Abbott.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:40:04 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

