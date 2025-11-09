Na podlagi vaše napovedi bi lahko Abbott zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 128.84.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Abbott zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 135.282.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ABTON za leto 2027 $ 142.0461 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ABTON za leto 2028 $ 149.1484 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABTON v letu 2029 $ 156.6058 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABTON v letu 2030 $ 164.4361 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Abbott lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 267.8491.

Leta 2050 bi se cena Abbott lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 436.2979.