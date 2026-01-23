Današnja cena The Official 67 Coin

Današnja cena kriptovalute The Official 67 Coin (67) v živo je $ 0.012823, s spremembo 4.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 67 v USD je $ 0.012823 na 67.

Kriptovaluta The Official 67 Coin je trenutno na #912. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.82M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.68M 67. V zadnjih 24 urah se je 67 trgovalo med $ 0.01242 (najnižje) in $ 0.015184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.043900645791901, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000086375925910336.

V kratkoročni uspešnosti se je 67 premaknil -0.59% v zadnji uri in -61.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.29K.

Tržne informacije The Official 67 Coin (67)

Uvrstitev No.912 Tržna kapitalizacija $ 12.82M$ 12.82M $ 12.82M Volumen (24H) $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.82M$ 12.82M $ 12.82M Zaloga v obtoku 999.68M 999.68M 999.68M Največja ponudba 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Skupna ponudba 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija The Official 67 Coin je $ 12.82M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.29K. Obstoječa ponudba 67 je 999.68M, skupna ponudba pa znaša 999680000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.82M.