BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFuturesGOLDEarnDogodki
Več
Današnja cena kriptovalute The Official 67 Coin v živo je 0.012823 USD. Tržna kapitalizacija 67 je 12,818,896.64 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 67 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute The Official 67 Coin v živo je 0.012823 USD. Tržna kapitalizacija 67 je 12,818,896.64 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 67 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 67

Informacije o ceni 67

Kaj je 67

Bela knjiga 67

Uradna spletna stran 67

Tokenomika 67

Napoved cen 67

Zgodovina 67

67 Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute 67 v fiat

Spot 67

Terminske pogodbe 67 USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

The Official 67 Coin Logotip

Cena The Official 67 Coin(67)

Cena 1 67 v USD v živo:

$0.012823
$0.012823$0.012823
-4.22%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2026-01-23 06:03:08 (UTC+8)

Današnja cena The Official 67 Coin

Današnja cena kriptovalute The Official 67 Coin (67) v živo je $ 0.012823, s spremembo 4.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 67 v USD je $ 0.012823 na 67.

Kriptovaluta The Official 67 Coin je trenutno na #912. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.82M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.68M 67. V zadnjih 24 urah se je 67 trgovalo med $ 0.01242 (najnižje) in $ 0.015184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.043900645791901, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000086375925910336.

V kratkoročni uspešnosti se je 67 premaknil -0.59% v zadnji uri in -61.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.29K.

Tržne informacije The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 12.82M
$ 12.82M$ 12.82M

$ 90.29K
$ 90.29K$ 90.29K

$ 12.82M
$ 12.82M$ 12.82M

999.68M
999.68M 999.68M

999,680,000
999,680,000 999,680,000

999,680,000
999,680,000 999,680,000

100.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija The Official 67 Coin je $ 12.82M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.29K. Obstoječa ponudba 67 je 999.68M, skupna ponudba pa znaša 999680000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.82M.

Zgodovina cene The Official 67 Coin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242
24H Nizka
$ 0.015184
$ 0.015184$ 0.015184
24H Visoka

$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242

$ 0.015184
$ 0.015184$ 0.015184

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336

-0.59%

-4.22%

-61.02%

-61.02%

Zgodovina cen The Official 67 Coin (67) v USD

Sledite spremembam cen The Official 67 Coin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00056497-4.22%
30 dni$ -0.010626-45.32%
60 dni$ -0.005587-30.35%
90 dni$ +0.007823+156.46%
Današnja sprememba cene The Official 67 Coin

Danes je 67 zabeležil spremembo $ -0.00056497 (-4.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene The Official 67 Coin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.010626 (-45.32%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene The Official 67 Coin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 67 spremenil za $ -0.005587 (-30.35%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene The Official 67 Coin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.007823 (+156.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen The Official 67 Coin (67) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen The Official 67 Coin.

Napoved cene za kriptovaluto The Official 67 Coin

Napoved cene The Official 67 Coin (67) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 67 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cene kriptovalute The Official 67 Coin (67) za leto 2040 (čez 14 let)

Leta 2040 bi cena The Official 67 Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute The Official 67 Coin v 2026–2027? Obiščite našo stran z napovedmi cen za 67, kjer so na voljo napovedi cen za posamezna leta 2026–2027, kliknite The Official 67 CoinNapovedi cen.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto The Official 67 Coin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto The Official 67 Coin? Nakup 67 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute The Official 67 Coin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute The Official 67 Coin (67).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.
3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in The Official 67 Coin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu The Official 67 Coin (67)

Kaj lahko storite s kriptovaluto The Official 67 Coin

Z lastništvom kriptovalute The Official 67 Coin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

  • Raziščite trg spot MEXC

    Raziščite trg spot MEXC

    Trgujte z več kot 2,800 žetoni z izjemno nizkimi pristojbinami.

    Trgovanje s terminskimi pogodbami

    Trgovanje s terminskimi pogodbami

    Trgujte z do 500-kratnim vzvodom in visoko likvidnostjo.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Zastavite žetone in zaslužite neverjetne airdrope.

    Predtrgovanje MEXC

    Predtrgovanje MEXC

    Kupite in prodajte nove žetone, preden so uradno v kotaciji.

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup The Official 67 Coin (67) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje The Official 67 Coin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna The Official 67 Coin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o The Official 67 Coin

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2026-01-23 06:03:08 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti The Official 67 Coin (67)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
01-22 19:16:51Posodobitve industrije
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Posodobitve industrije
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Posodobitve industrije
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Posodobitve industrije
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Posodobitve industrije
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Posodobitve industrije
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

The Official 67 Coin Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025
Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025
Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti The Official 67 Coin

67 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na 67 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami 67 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte The Official 67 Coin (67) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute The Official 67 Coin v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
67/USDT
$0.012823
$0.012823$0.012823
-4.16%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01066
$0.01066$0.01066

+255.33%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03049
$0.03049$0.03049

+204.90%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02159
$0.02159$0.02159

+259.83%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01056
$0.01056$0.01056

+111.20%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02159
$0.02159$0.02159

+259.83%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01066
$0.01066$0.01066

+255.33%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000000069
$0.0000000000069$0.0000000000069

+305.88%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03049
$0.03049$0.03049

+204.90%

Ultiverse

Ultiverse

ULTI

$0.0002533
$0.0002533$0.0002533

+50.59%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz 67 v USD

Znesek

67
67
USD
USD

1 67 = 0.012823 USD