Na podlagi vaše napovedi bi lahko PhyChain zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.191.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko PhyChain zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.3005.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PHYCHAIN za leto 2027 $ 2.4155 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PHYCHAIN za leto 2028 $ 2.5363 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHYCHAIN v letu 2029 $ 2.6631 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHYCHAIN v letu 2030 $ 2.7963 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena PhyChain lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 4.5549.

Leta 2050 bi se cena PhyChain lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7.4195.