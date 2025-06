ZERO

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

Ime in priimekZERO

UvrstitevNo.1552

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok54,868,247,451

Največja ponudba100,000,000,000

Skupna ponudba100,000,000,000

Hitrost kroženja0.5486%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.001404913233005357,2024-09-27

Najnižja cena0.000053877094790319,2025-05-31

Javna veriga blokovLINEA

Panoga

Družbeni mediji

