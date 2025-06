ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

Ime in priimekULTIMA

UvrstitevNo.218

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)79,633.54%

Razpoložljivi obtok37,409

Največja ponudba100,000

Skupna ponudba100,000

Hitrost kroženja0.374%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov22681.001065843044,2025-02-14

Najnižja cena2046.4140488264795,2024-06-12

Javna veriga blokovSMART

Panoga

Družbeni mediji

