TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Ime in priimekTWT

UvrstitevNo.151

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.60%

Razpoložljivi obtok416,649,900

Največja ponudba0

Skupna ponudba999,668,148

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-04-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.7177649227203773,2022-12-11

Najnižja cena0.00647761834255,2020-07-31

Javna veriga blokovBSC

UvodTrust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.