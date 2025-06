SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Ime in priimekSOLO

UvrstitevNo.348

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.67%

Razpoložljivi obtok398,796,764.0825947

Največja ponudba400,000,000

Skupna ponudba398,796,764.0825947

Hitrost kroženja0.9969%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov6.625920367871951,2021-12-02

Najnižja cena0.05447753618601995,2021-10-28

Javna veriga blokovXRP

Panoga

Družbeni mediji

