OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

UvrstitevNo.692

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)29.28%

Razpoložljivi obtok140,245,398.24513277

Največja ponudba140,245,399

Skupna ponudba140,245,398.24513277

Hitrost kroženja0.9999%

Datum izdaje2017-06-27 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.27 USDT

Najvišja vrednost vseh časov28.351900100708008,2018-01-08

Najnižja cena0.1702379258498374,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

