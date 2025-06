FLOW

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Ime in priimekFLOW

UvrstitevNo.105

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.35%

Razpoložljivi obtok1,585,875,375.4310446

Največja ponudba∞

Skupna ponudba1,585,875,375.4310446

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov46.16255049,2021-04-05

Najnižja cena0.3031985542945523,2025-04-09

Javna veriga blokovFLOW

