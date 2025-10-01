launchbot (ROCKETAI) tokenomika
launchbot (ROCKETAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre launchbot (ROCKETAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
launchbot (ROCKETAI) informácie
RocketAI is your AI-powered agent for effortless token creation, crafted to simplify and streamline the entire process from start to finish. Built on the robust Base chain, it ensures a seamless, efficient, and secure blockchain experience tailored to users of all expertise levels. With RocketAI, innovation meets accessibility, empowering you to turn your ideas into reality with ease. Whether you're a crypto enthusiast or just starting out in the blockchain space, RocketAI is here to guide you every step of the way, ensuring a smooth and intuitive experience for creating and deploying your projects on-chain.
launchbot (ROCKETAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky launchbot (ROCKETAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ROCKETAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ROCKETAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ROCKETAI tokenomiku, preskúmajte cenu ROCKETAI tokenu naživo!
ROCKETAI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ROCKETAI asi smeruje? Naša ROCKETAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
