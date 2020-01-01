Hyperlane (HYPER) tokenomika

Hyperlane (HYPER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Hyperlane (HYPER) informácie

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Oficiálna webová stránka:
https://hyperlane.xyz/
Biela kniha:
https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5

Hyperlane (HYPER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Hyperlane (HYPER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.

Trhová kapitalizácia:
$ 46.80M
Celková ponuka:
$ 803.33M
Počet coinov v obehu:
$ 198.59M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 235.69M
Historické maximum:
$ 0.7
Historické minimum:
$ 0.08699760525884112
Aktuálna cena:
$ 0.23569
Hyperlane (HYPER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Hyperlane (HYPER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HYPER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HYPER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HYPER tokenomiku, preskúmajte cenu HYPER tokenu naživo!

Ako kúpiť HYPER

Máte záujem pridať Hyperlane (HYPER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HYPER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Hyperlane (HYPER) história cien

Analýza histórie cien HYPER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HYPER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HYPER asi smeruje? Naša HYPER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.