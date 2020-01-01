USELESS COIN (USELESS) tokenomika

USELESS COIN (USELESS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o USELESS COIN (USELESS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

USELESS COIN (USELESS) informácie

$USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture.

Oficiálna webová stránka:
https://theuselesscoin.com/
Biela kniha:
https://theuselesscoin.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk

USELESS COIN (USELESS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre USELESS COIN (USELESS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 176.10M
$ 176.10M$ 176.10M
Celková ponuka:
$ 999.09M
$ 999.09M$ 999.09M
Počet coinov v obehu:
$ 999.09M
$ 999.09M$ 999.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 176.26M
$ 176.26M$ 176.26M
Historické maximum:
$ 0.441
$ 0.441$ 0.441
Historické minimum:
$ 0.06682009818882667
$ 0.06682009818882667$ 0.06682009818882667
Aktuálna cena:
$ 0.176259
$ 0.176259$ 0.176259

USELESS COIN (USELESS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky USELESS COIN (USELESS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USELESS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USELESS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USELESS tokenomiku, preskúmajte cenu USELESS tokenu naživo!

Ako kúpiť USELESS

Máte záujem pridať USELESS COIN (USELESS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu USELESS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

USELESS COIN (USELESS) história cien

Analýza histórie cien USELESS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

USELESS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam USELESS asi smeruje? Naša USELESS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.