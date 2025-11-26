Falcon Finance (USDF) tokenomika

Falcon Finance (USDF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Falcon Finance (USDF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:54:05 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (USDF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Falcon Finance (USDF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Celková ponuka:
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Počet coinov v obehu:
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Historické maximum:
$ 3.4875
$ 3.4875$ 3.4875
Historické minimum:
$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203
Aktuálna cena:
$ 0.9966
$ 0.9966$ 0.9966

Falcon Finance (USDF) informácie

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Oficiálna webová stránka:
https://falcon.finance/
Biela kniha:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Falcon Finance (USDF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Falcon Finance (USDF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USDF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USDF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USDF tokenomiku, preskúmajte cenu USDF tokenu naživo!

Ako kúpiť USDF

Máte záujem pridať Falcon Finance (USDF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu USDF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Falcon Finance (USDF) história cien

Analýza histórie cien USDF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

USDF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam USDF asi smeruje? Naša USDF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov