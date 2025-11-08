Aktuálna dnešná cena Falcon Finance je 0.997USD. Trhová kapitalizácia USDF je 1,998,353,333.7539722052USD. Sledujte aktualizácie cien USDF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Falcon Finance je 0.997USD. Trhová kapitalizácia USDF je 1,998,353,333.7539722052USD. Sledujte aktualizácie cien USDF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Falcon Finance (USDF) je $ 0.997, s 0.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDF na USD konverzný kurz je $ 0.997 za USDF.
Falcon Finance sa v súčasnosti radí na #202 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.00B, pričom počet coinov v obehu je 2.00B USDF. Počas posledných 24 hodín sa USDFobchodovalo v rozmedzí od $ 0.997 (low) do $ 0.9994 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0243014891348232, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.909369011278203.
V krátkodobom vývoji sa USDF zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -0.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 13.33K.
Falcon Finance (USDF) informácie o trhu
No.202
$ 2.00B
$ 13.33K
$ 2.00B
2.00B
2,004,366,433.0531316
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Falcon Finance je $ 2.00B, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 13.33K. Počet coinov v obehu USDF je 2.00B, pričom celková zásoba je 2004366433.0531316. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.00B.
História cien Falcon Finance v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.997
24 hod Low
$ 0.9994
24 hod High
$ 0.997
$ 0.9994
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%
-0.18%
-0.29%
-0.29%
Falcon Finance (USDF) história cien USD
Sledujte zmeny cien Falcon Finance za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.001798
-0.18%
30 dní
$ +0.0036
+0.36%
60 dní
$ +0.0198
+2.02%
90 dní
$ -0.0101
-1.01%
Falcon Finance dnešná zmena ceny
Dnes USDF zaznamenal zmenu o $ -0.001798 (-0.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Falcon Finance zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0036 (+0.36%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Falcon Finance zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal USDF zmenu o $ +0.0198 (+2.02%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Falcon Finance zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0101 (-1.01%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Falcon Finance (USDF)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Falcon Finance, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Falcon Finance?
Several key factors influence Falcon Finance (USDF) token prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Project development updates and roadmap progress 6. Partnership announcements and integrations 7. Regulatory news affecting DeFi protocols 8. Token utility and staking rewards 9. Community adoption and user growth 10. Broader economic conditions and investor risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Falcon Finance?
People want to know Falcon Finance (USDF) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market volatility, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Cenové predikcie pre Falcon Finance
Cenová predikcia Falcon Finance (USDF) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDF v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Falcon Finance (USDF) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Falcon Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Falcon Finance v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USDF cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Falcon Finance Cenové predikcie.
O Falcon Finance
USDF is a stablecoin cryptocurrency that is designed to mirror the value of the United States dollar (USD). The primary purpose of USDF is to provide stability in the highly volatile cryptocurrency market, acting as a safe haven for investors during periods of significant price fluctuation. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with other decentralized applications on the Ethereum network. The issuance and supply of USDF are regulated through smart contracts, which are designed to maintain the token's value at parity with the USD. This makes USDF a useful tool for transactions, as it combines the benefits of blockchain technology with the relative stability of a traditional fiat currency.
Ako nakupovať a investovať Falcon Finance
Ste pripravení začať s Falcon Finance? Nákup USDF na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Falcon Finance. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Falcon Finance (USDF) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Falcon Finance sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Falcon Finance
Vlastníctvo Falcon Finance vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Falcon Finance (USDF) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Falcon Finance (USDF)
Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.
Falcon Finance Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Falcon Finance zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Falcon Finance
Akú hodnotu bude mať 1 Falcon Finance v roku 2030?
Ak by hodnota Falcon Finance rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Falcon Finance podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFalcon Finance?
Dnešná cena Falcon Finance je $ 0.997. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Falcon Finance stále dobrou investíciou?
Falcon Finance zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do USDF, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Falcon Finance?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Falcon Finance v hodnote $ 13.33K.
Aká je aktuálna cena Falcon Finance?
Živá cena USDF sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Falcon Finance vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena USDF, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Falcon Finance?
Cenu USDF ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,236.89
+2.41%
ETH
3,439.65
+4.31%
SOL
163.5
+5.20%
COAI
1.1676
+6.85%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre USDF na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár USDF/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Falcon Finance pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Falcon Finance v tomto roku?
Cena Falcon Finance by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Falcon Finance (USDF).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:38 (UTC+8)
Falcon Finance (USDF) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.