Aktuálna dnešná cena Falcon Finance je 0.997USD. Trhová kapitalizácia USDF je 1,998,353,333.7539722052USD. Sledujte aktualizácie cien USDF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o USDF

USDF informácie o cene

Čo je USDF

USDF biela kniha

USDF oficiálna webová stránka

USDF tokenomika

USDF predpoveď cien

USDF história

USDF Sprievodca nákupom

Falcon Finance Logo

Falcon Finance kurz (USDF)

1 USDF na USD aktuálnu cenu:

$0.997
$0.997$0.997
-0.18%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:38 (UTC+8)

Dnešná cena Falcon Finance

Aktuálna dnešná cena Falcon Finance (USDF) je $ 0.997, s 0.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDF na USD konverzný kurz je $ 0.997 za USDF.

Falcon Finance sa v súčasnosti radí na #202 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.00B, pričom počet coinov v obehu je 2.00B USDF. Počas posledných 24 hodín sa USDFobchodovalo v rozmedzí od $ 0.997 (low) do $ 0.9994 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0243014891348232, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.909369011278203.

V krátkodobom vývoji sa USDF zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -0.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 13.33K.

Falcon Finance (USDF) informácie o trhu

No.202

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

2.00B
2.00B 2.00B

2,004,366,433.0531316
2,004,366,433.0531316 2,004,366,433.0531316

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Falcon Finance je $ 2.00B, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 13.33K. Počet coinov v obehu USDF je 2.00B, pričom celková zásoba je 2004366433.0531316. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.00B.

História cien Falcon Finance v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.997
$ 0.997$ 0.997
24 hod Low
$ 0.9994
$ 0.9994$ 0.9994
24 hod High

$ 0.997
$ 0.997$ 0.997

$ 0.9994
$ 0.9994$ 0.9994

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

0.00%

-0.18%

-0.29%

-0.29%

Falcon Finance (USDF) história cien USD

Sledujte zmeny cien Falcon Finance za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.001798-0.18%
30 dní$ +0.0036+0.36%
60 dní$ +0.0198+2.02%
90 dní$ -0.0101-1.01%
Falcon Finance dnešná zmena ceny

Dnes USDF zaznamenal zmenu o $ -0.001798 (-0.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Falcon Finance zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0036 (+0.36%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Falcon Finance zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal USDF zmenu o $ +0.0198 (+2.02%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Falcon Finance zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0101 (-1.01%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Falcon Finance (USDF)?

Pozrite si Falcon Financestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Falcon Finance

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Falcon Finance, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Falcon Finance?

Several key factors influence Falcon Finance (USDF) token prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Bitcoin and major altcoin price movements
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and integrations
7. Regulatory news affecting DeFi protocols
8. Token utility and staking rewards
9. Community adoption and user growth
10. Broader economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Falcon Finance?

People want to know Falcon Finance (USDF) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market volatility, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Cenové predikcie pre Falcon Finance

Cenová predikcia Falcon Finance (USDF) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDF v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Falcon Finance (USDF) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Falcon Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Falcon Finance v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USDF cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Falcon Finance Cenové predikcie.

O Falcon Finance

USDF is a stablecoin cryptocurrency that is designed to mirror the value of the United States dollar (USD). The primary purpose of USDF is to provide stability in the highly volatile cryptocurrency market, acting as a safe haven for investors during periods of significant price fluctuation. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with other decentralized applications on the Ethereum network. The issuance and supply of USDF are regulated through smart contracts, which are designed to maintain the token's value at parity with the USD. This makes USDF a useful tool for transactions, as it combines the benefits of blockchain technology with the relative stability of a traditional fiat currency.

Ako nakupovať a investovať Falcon Finance

Ste pripravení začať s Falcon Finance? Nákup USDF na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Falcon Finance. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Falcon Finance (USDF) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Falcon Finance sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Falcon Finance

Vlastníctvo Falcon Finance vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Falcon Finance (USDF) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Falcon Finance zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Falcon Finance webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Falcon Finance

Akú hodnotu bude mať 1 Falcon Finance v roku 2030?
Ak by hodnota Falcon Finance rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Falcon Finance podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:11:38 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Falcon Finance

USDF USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície USDF s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s USDF USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Falcon Finance (USDF) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Falcon Finance a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
USDF/USDT
$0.997
$0.997$0.997
-0.18%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.28
$0.00006579
$0.009876
$0.000011571
$0.19237
$0.20284
Zrieknutie sa zodpovednosti

