OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomika
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OFFICIAL TRUMP (TRUMP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) informácie
the official Trump memecoin
Podrobná štruktúra tokenu OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania TRUMP tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
The OFFICIAL TRUMP token (often referred to as $TRUMP) is a meme coin launched by President Donald Trump, primarily on the Solana blockchain, with additional bridged versions on Ethereum, Base, and BNB Smart Chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 200 million $TRUMP tokens were made available on day one.
- Total Supply: The supply is set to grow to a maximum of 1 billion $TRUMP over three years.
- Bridging: $TRUMP exists natively on Solana and is bridged to Ethereum (ERC-20), Base, and BNB Smart Chain. Bridging uses a lock/mint and burn/unlock mechanism, where tokens are locked on the origin chain and minted on the destination chain, and vice versa for redemptions.
Allocation Mechanism
|Group/Entity
|Allocation (%)
|Unlocking Schedule
|CIC Digital LLC & Fight Fight Fight LLC
|80%
|3-year unlocking schedule
|Public/Other
|20%
|Freely tradeable
- Details: The majority (80%) of tokens are controlled by entities affiliated with the Trump Organization and are subject to a lock-up and gradual release schedule. The remaining 20% are available for public trading from launch.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: $TRUMP is a meme token with no inherent utility beyond trading and holding for speculative purposes.
- Community Engagement: The token is positioned as a symbol of support for Trump and his ideals, with a strong focus on community and meme culture.
- No Direct Incentives: There are no mechanisms for earning fees, dividends, or additional tokens by holding $TRUMP. Users do not receive staking rewards, governance rights, or other forms of compensation.
- Acquisition: $TRUMP can be purchased on both centralized (e.g., MEXC, XT.COM, BingX, BitMart) and decentralized exchanges (e.g., Uniswap, PancakeSwap, Moonshot).
Locking Mechanism
- Entity Lockups: The 80% of tokens controlled by CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC are locked and distributed across six entities, labeled “Creators and CIC Digital 1-6.”
- Lock-up Periods: These locked tokens have periods ranging from 3 to 12 months.
- Unlocking Structure: After the initial lock-up, an initial unlock of either 10% or 25% occurs, followed by gradual daily releases over two years.
Unlocking Time
- Initial Unlock: After 3–12 months, a portion (10% or 25%) of the locked tokens is released.
- Ongoing Unlocks: The remaining locked tokens are released gradually on a daily basis over the subsequent two years.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|200M at launch, up to 1B over 3 years; bridged across Solana, Ethereum, Base, BNB Chain
|Allocation
|80% to CIC Digital LLC & Fight Fight Fight LLC (locked); 20% public
|Usage/Incentives
|Meme token, speculative trading, no direct rewards or governance
|Locking
|80% locked, 3–12 month lock-up, then daily unlocks over 2 years
|Unlocking
|Initial 10–25% unlock after lock-up, then gradual daily release
Additional Notes
- No Superuser Functions: The token contracts do not allow for minting, pausing, freezing, or forced transfers after deployment. Ownership has been renounced, and the contracts are immutable.
- Community Focus: The project emphasizes community engagement and meme culture rather than investment or utility.
- Not a Security: The token is explicitly marketed as not being an investment contract or security.
This structure ensures that the majority of tokens are subject to a long-term vesting schedule, aligning incentives for the core team and affiliated entities, while allowing for active trading and community participation from the outset.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky OFFICIAL TRUMP (TRUMP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TRUMP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TRUMP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TRUMP tokenomiku, preskúmajte cenu TRUMP tokenu naživo!
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) história cien
Analýza histórie cien TRUMP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
TRUMP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TRUMP asi smeruje? Naša TRUMP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
