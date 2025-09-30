SwissCheese (SWCH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SwissCheese (SWCH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:39:14 (UTC+8)
USD

SwissCheese (SWCH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SwissCheese (SWCH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.88M
Celková ponuka:
$ 120.00M
Počet coinov v obehu:
$ 43.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.62M
Historické maximum:
$ 1.0301
Historické minimum:
$ 0.12011462546246503
Aktuálna cena:
$ 0.1802
SwissCheese (SWCH) informácie

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://swisscheese.finance
Biela kniha:
https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1

SwissCheese (SWCH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SwissCheese (SWCH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SWCH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SWCH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SWCH tokenomiku, preskúmajte cenu SWCH tokenu naživo!

Ako kúpiť SWCH

Máte záujem pridať SwissCheese (SWCH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SWCH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SwissCheese (SWCH) história cien

Analýza histórie cien SWCH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SWCH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SWCH asi smeruje? Naša SWCH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

