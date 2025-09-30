VANRY (VANRY) tokenomika

VANRY (VANRY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o VANRY (VANRY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:32:33 (UTC+8)
USD

VANRY (VANRY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VANRY (VANRY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 48.31M
$ 48.31M$ 48.31M
Celková ponuka:
$ 1.99B
$ 1.99B$ 1.99B
Počet coinov v obehu:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 58.44M
$ 58.44M$ 58.44M
Historické maximum:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Historické minimum:
$ 0.01761164436385245
$ 0.01761164436385245$ 0.01761164436385245
Aktuálna cena:
$ 0.02435
$ 0.02435$ 0.02435

VANRY (VANRY) informácie

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

Oficiálna webová stránka:
https://vanarchain.com/
Biela kniha:
https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624

VANRY (VANRY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky VANRY (VANRY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VANRY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VANRY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VANRY tokenomiku, preskúmajte cenu VANRY tokenu naživo!

Ako kúpiť VANRY

Máte záujem pridať VANRY (VANRY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VANRY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

VANRY (VANRY) história cien

Analýza histórie cien VANRY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VANRY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VANRY asi smeruje? Naša VANRY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov