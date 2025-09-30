Storm Trade (STORM) tokenomika

Trhová kapitalizácia:
$ 4.30M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 258.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.64M
Historické maximum:
$ 0.05753
Historické minimum:
$ 0.011925820839253908
Aktuálna cena:
$ 0.01664
Storm Trade (STORM) informácie

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Oficiálna webová stránka:
https://storm.tg/
Biela kniha:
https://docs.storm.tg/
Prieskumník blokov:
https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM

Storm Trade (STORM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Storm Trade (STORM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STORM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STORM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STORM tokenomiku, preskúmajte cenu STORM tokenu naživo!

Ako kúpiť STORM

Máte záujem pridať Storm Trade (STORM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STORM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Storm Trade (STORM) história cien

Analýza histórie cien STORM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STORM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STORM asi smeruje? Naša STORM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

