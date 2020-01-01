Smell Token (SML) tokenomika

Smell Token (SML) tokenomika

Smell Token (SML) informácie

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Oficiálna webová stránka:
https://www.smelltoken.com/
Biela kniha:
https://www.smelltoken.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575

Smell Token (SML) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Smell Token (SML) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M
Historické maximum:
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
Historické minimum:
$ 0.000012748255874351
$ 0.000012748255874351$ 0.000012748255874351
Aktuálna cena:
$ 0.0002241
$ 0.0002241$ 0.0002241

Smell Token (SML) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Smell Token (SML) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SML tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SML tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SML tokenomiku, preskúmajte cenu SML tokenu naživo!

Ako kúpiť SML

Máte záujem pridať Smell Token (SML) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SML vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Smell Token (SML) história cien

Analýza histórie cien SML pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SML cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SML asi smeruje? Naša SML stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.