SQUADBOOM (SBM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SQUADBOOM (SBM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:19:40 (UTC+8)
USD

SQUADBOOM (SBM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SQUADBOOM (SBM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 67.00K
$ 67.00K$ 67.00K
Historické maximum:
$ 2.412
$ 2.412$ 2.412
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.00000000067
$ 0.00000000067$ 0.00000000067

SQUADBOOM (SBM) informácie

SquadBoom is a next-generation decentralized protocol designed for AI-powered content collaboration and value feedback. By introducing a closed-loop mechanism of Content Training → Insight Generation → Incentivized Distribution, SquadBoom redefines the value relationship between users and AI models—where every post trains intelligence, and every insight earns rewards.

Oficiálna webová stránka:
https://www.squadboom.xyz
Biela kniha:
https://polar-mayonnaise-d8b.notion.site/SquadBoom-WhitePaper-22b7da91c5a4801b974ad41283f332aa
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x66d25de415f41a8088b4ff28cf4ca48edf0e9b95

SQUADBOOM (SBM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SQUADBOOM (SBM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SBM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SBM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SBM tokenomiku, preskúmajte cenu SBM tokenu naživo!

SQUADBOOM (SBM) história cien

Analýza histórie cien SBM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SBM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SBM asi smeruje? Naša SBM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

