SafePal (SFP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SafePal (SFP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:22:37 (UTC+8)
USD

SafePal (SFP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SafePal (SFP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 242.40M
$ 242.40M
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 500.00M
$ 500.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 242.40M
$ 242.40M
Historické maximum:
$ 4.487
$ 4.487
Historické minimum:
$ 0.26738803809584405
$ 0.26738803809584405
Aktuálna cena:
$ 0.4848
$ 0.4848

SafePal (SFP) informácie

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

Oficiálna webová stránka:
https://www.safepal.com
Biela kniha:
https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

SafePal (SFP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SafePal (SFP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SFP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SFP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SFP tokenomiku, preskúmajte cenu SFP tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

