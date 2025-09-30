Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Scotty AI (SCOTTYAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:21:12 (UTC+8)
Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Scotty AI (SCOTTYAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.73B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 625.14K
Historické maximum:
$ 0.03231
Historické minimum:
$ 0.000169749715449722
Aktuálna cena:
$ 0.0003604
Scotty AI (SCOTTYAI) informácie

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Oficiálna webová stránka:
https://scottytheai.com/en
Biela kniha:
https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Scotty AI (SCOTTYAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SCOTTYAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SCOTTYAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SCOTTYAI tokenomiku, preskúmajte cenu SCOTTYAI tokenu naživo!

Ako kúpiť SCOTTYAI

Máte záujem pridať Scotty AI (SCOTTYAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SCOTTYAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Scotty AI (SCOTTYAI) história cien

Analýza histórie cien SCOTTYAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SCOTTYAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SCOTTYAI asi smeruje? Naša SCOTTYAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

