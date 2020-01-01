AegisNetwork (AEGIS) tokenomika
AegisNetwork (AEGIS) informácie
Aegis NetWorks is the First AI-Powered DePIN-Based Health Data Collaboration Platform. Aegis Network is the world’s first AI-powered health data collaboration platform built on a decentralized physical infrastructure network (DePIN). By deeply integrating wearable devices, blockchain technology, and medical-grade data processing, it creates a user-sovereign health data ecosystem.
AegisNetwork (AEGIS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AegisNetwork (AEGIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
AegisNetwork (AEGIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky AegisNetwork (AEGIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AEGIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AEGIS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AEGIS tokenomiku, preskúmajte cenu AEGIS tokenu naživo!
AegisNetwork (AEGIS) história cien
Analýza histórie cien AEGIS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
AEGIS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AEGIS asi smeruje? Naša AEGIS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
