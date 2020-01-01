AegisNetwork (AEGIS) tokenomika

AegisNetwork (AEGIS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AegisNetwork (AEGIS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
AegisNetwork (AEGIS) informácie

Aegis NetWorks is the First AI-Powered DePIN-Based Health Data Collaboration Platform. Aegis Network is the world’s first AI-powered health data collaboration platform built on a decentralized physical infrastructure network (DePIN). By deeply integrating wearable devices, blockchain technology, and medical-grade data processing, it creates a user-sovereign health data ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.aegisnetwork.tech
Biela kniha:
https://aegisnetwork.gitbook.io/aegisnetwork
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/address/0x0eC739BdB1F6f021FeB624218A9665D44c9D87a2

AegisNetwork (AEGIS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AegisNetwork (AEGIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 125.80M
$ 125.80M$ 125.80M
Historické maximum:
$ 2
$ 2$ 2
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.1258
$ 0.1258$ 0.1258

AegisNetwork (AEGIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AegisNetwork (AEGIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AEGIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AEGIS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AEGIS tokenomiku, preskúmajte cenu AEGIS tokenu naživo!

AegisNetwork (AEGIS) história cien

AEGIS cenová predikcia

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.