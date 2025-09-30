Scotcoin Project (SCOT) tokenomika

Scotcoin Project (SCOT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Scotcoin Project (SCOT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:27:43 (UTC+8)
Scotcoin Project (SCOT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Scotcoin Project (SCOT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 90.08K
$ 90.08K$ 90.08K
Historické maximum:
$ 65.023
$ 65.023$ 65.023
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0003603
$ 0.0003603$ 0.0003603

Scotcoin Project (SCOT) informácie

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Oficiálna webová stránka:
https://scotcoinproject.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3

Scotcoin Project (SCOT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Scotcoin Project (SCOT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SCOT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SCOT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SCOT tokenomiku, preskúmajte cenu SCOT tokenu naživo!

Ako kúpiť SCOT

Máte záujem pridať Scotcoin Project (SCOT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SCOT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Scotcoin Project (SCOT) história cien

Analýza histórie cien SCOT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SCOT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SCOT asi smeruje? Naša SCOT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

