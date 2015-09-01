Cardano (ADA) tokenomika

Cardano (ADA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Cardano (ADA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Cardano (ADA) informácie

Cardano je decentralizovaný verejný blockchainový a kryptomenový projekt a je úplne open source.

Oficiálna webová stránka:
https://www.cardano.org
Biela kniha:
https://developers.cardano.org/
Prieskumník blokov:
https://explorer.cardano.org

Cardano (ADA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cardano (ADA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 28.60B
$ 28.60B$ 28.60B
Celková ponuka:
$ 44.99B
$ 44.99B$ 44.99B
Počet coinov v obehu:
$ 35.81B
$ 35.81B$ 35.81B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 35.93B
$ 35.93B$ 35.93B
Historické maximum:
$ 3.099
$ 3.099$ 3.099
Historické minimum:
$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545$ 0.017354099079966545
Aktuálna cena:
$ 0.7985
$ 0.7985$ 0.7985

Podrobná štruktúra tokenu Cardano (ADA)

Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania ADA tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.

Cardano’s ADA token economics are designed to support a decentralized, secure, and sustainable blockchain ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as unlocking schedules, with detailed tables and explanations.

1. Issuance Mechanism

  • Initial Coin Offering (ICO): Cardano was funded through a multi-stage ICO in Asia from September 2015 to February 2017. ADA was distributed via vouchers redeemable in the Daedalus wallet at mainnet launch (September 2017).
  • Maximum Supply: 45 billion ADA.
  • Ongoing Issuance: After the ICO, new ADA is issued as staking rewards, drawn from a reserve pool and transaction fees. Each five-day epoch, 0.30% of the remaining reserve is distributed as rewards.

2. Allocation Mechanism

Genesis and Ongoing Allocation Table

Allocation CategoryADA Amount (B)% of Max SupplyNotes
ICO/Public Sale~25.93~57.6%Multi-stage ICO (2015–2017)
Staking Rewards Reserve~13.90~30.9%For ongoing staking rewards
Team & Founding Entities~5.19~11.5%Cardano Foundation, EMURGO, IOG (with vesting, see below)
Total45.00100%
  • Team Vesting: Of the team allocation, one-third was immediately available at launch; the remaining two-thirds vested over two years (June 1, 2018, and June 1, 2019).

3. Usage and Incentive Mechanisms

Primary ADA Functions

FunctionalityDescription
Network FeesADA is the only token used to pay transaction and smart contract fees.
Staking & DelegationADA holders can run stake pools or delegate to pools to secure the network and earn rewards.
GovernanceADA is used for on-chain voting (e.g., Project Catalyst, CIP-1694, Chang upgrade).
Project FundingADA funds are distributed to community projects via treasury and governance votes.
CollateralADA is used as collateral for smart contract execution (only lost if contract fails).
Native Token OperationsADA is required for minting and transacting with native tokens on Cardano.

Incentive Mechanisms

  • Staking Rewards: Distributed every five-day epoch from a pool of transaction fees and reserve inflation.
  • Delegation: No minimum ADA required, no slashing, and no lock-up period; users retain full liquidity.
  • Soft Cap (k parameter): Limits rewards for oversaturated pools, incentivizing decentralization.
  • Governance Rewards: Voting and reviewing in Project Catalyst and on-chain governance can earn ADA rewards.

4. Locking Mechanism

  • Staking: ADA delegated for staking remains fully liquid; there is no lock-up or slashing.
  • Token Locking (Smart Contracts & Governance): Introduced in the Allegra upgrade, ADA can be locked for:
    • Voting: To prevent double voting and ensure fair governance.
    • Smart Contracts: For deal settlement, multi-asset creation, and other advanced use cases.
    • Collateral: For smart contract execution, only at risk if the contract fails.

Locking Table

MechanismLocking RequiredLock DurationUnlocking ConditionNotes
StakingNoN/AN/AADA always liquid
Governance VotingYesVoting periodEnd of voting periodFor Voltaire/Catalyst/Chang governance
Smart ContractsYesContractualContract completion or failureCollateral only lost if contract fails
CollateralYes (if needed)TransactionTransaction success/failureOnly for phase-2 (Plutus) contracts

5. Unlocking Time

  • Staking: ADA can be withdrawn or redelegated at any time; rewards are distributed at the end of each epoch.
  • Team/Entity Allocations: Two-thirds of the founding entity allocations vested over two years post-launch.
  • Governance/Smart Contract Locking: Unlocking is event-driven (e.g., end of voting, contract execution).

6. Additional Tokenomics Features

  • No Superuser Privileges: ADA is fully decentralized; no entity can pause, freeze, or forcibly transfer tokens.
  • Native Token Support: Cardano supports custom tokens natively, but only ADA is used for fees and rewards.
  • Decentralized Governance: With the Chang hard fork and CIP-1694, Cardano is transitioning to fully on-chain, community-driven governance.

7. Historical and Future Implications

  • Staking Participation: As of Q1 2024, over 50% of ADA supply is staked, with ~2,900 active pools and 1.34M delegators.
  • DeFi Growth: Cardano’s DeFi TVL reached an all-time high of $506M in March 2024, driven by stablecoin and DApp adoption.
  • Governance Evolution: The Voltaire and Chang upgrades are shifting control of treasury and protocol upgrades to ADA holders.

Summary Table: Cardano ADA Tokenomics

AspectDetails
Max Supply45,000,000,000 ADA
Initial Distribution~57.6% ICO, ~30.9% Staking Reserve, ~11.5% Team/Entities
IssuanceICO + Ongoing epoch-based rewards (0.30% of reserve per epoch)
StakingLiquid, no lock-up, no slashing, rewards every 5 days
UsageFees, staking, governance, project funding, collateral, native token operations
IncentivesStaking rewards, governance rewards, decentralization via k parameter
LockingOnly for governance, smart contracts, and collateral; not for staking
UnlockingEvent-driven (voting end, contract completion); team vesting over 2 years post-launch
GovernanceOn-chain, liquid democracy, DReps, constitutional committee (Chang/CIP-1694)

References for Further Reading

  • Cardano Docs: Token Locking Use Cases
  • Cardano Docs: Staking and Delegation
  • Cardano Docs: Native Tokens
  • Cardano Docs: Governance
  • Cardano Docs: Hard Forks and Upgrades

Conclusion

Cardano’s ADA tokenomics are characterized by a capped supply, transparent and diversified initial allocation, liquid staking, robust incentive structures, and a progressive move toward decentralized, on-chain governance. The absence of staking lock-ups and slashing, combined with advanced governance and smart contract features, positions Cardano as a uniquely user-friendly and resilient blockchain ecosystem.

Cardano (ADA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cardano (ADA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ADA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ADA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ADA tokenomiku, preskúmajte cenu ADA tokenu naživo!

Ako kúpiť ADA

Máte záujem pridať Cardano (ADA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ADA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Cardano (ADA) história cien

Analýza histórie cien ADA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ADA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ADA asi smeruje? Naša ADA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.