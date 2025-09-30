Safe Token (SAFE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Safe Token (SAFE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:19:57 (UTC+8)
USD

Safe Token (SAFE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Safe Token (SAFE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 228.77M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 647.16M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 353.50M
Historické maximum:
$ 3.57
Historické minimum:
$ 0.3478254740805914
Aktuálna cena:
$ 0.3535
Safe Token (SAFE) informácie

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Oficiálna webová stránka:
https://safe.global/
Biela kniha:
https://docs.gnosis-safe.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe

Safe Token (SAFE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Safe Token (SAFE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SAFE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SAFE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SAFE tokenomiku, preskúmajte cenu SAFE tokenu naživo!

Ako kúpiť SAFE

Máte záujem pridať Safe Token (SAFE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SAFE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Safe Token (SAFE) história cien

Analýza histórie cien SAFE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SAFE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SAFE asi smeruje? Naša SAFE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

