Roam (ROAM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Roam (ROAM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Roam (ROAM) informácie

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Oficiálna webová stránka:
https://weroam.xyz/
Biela kniha:
https://weroam.xyz/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn

Roam (ROAM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Roam (ROAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.57M
$ 32.57M
Celková ponuka:
$ 996.07M
$ 996.07M
Počet coinov v obehu:
$ 317.12M
$ 317.12M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 102.70M
$ 102.70M
Historické maximum:
$ 1.0746
$ 1.0746
Historické minimum:
$ 0.06792095365150401
$ 0.06792095365150401
Aktuálna cena:
$ 0.1027
$ 0.1027

Roam (ROAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Roam (ROAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ROAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ROAM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ROAM tokenomiku, preskúmajte cenu ROAM tokenu naživo!

Ako kúpiť ROAM

Máte záujem pridať Roam (ROAM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ROAM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Roam (ROAM) história cien

Analýza histórie cien ROAM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ROAM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ROAM asi smeruje? Naša ROAM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.