Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

PozíciaNo.513

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)7.09%

Počet coinov v obehu295,379,547.241183

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka997,998,628.305163

Rýchlosť obehu0.2953%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.40935268299243394,2025-03-06

Najnižšia cena0.11658351811502074,2025-03-12

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

