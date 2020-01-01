Ring AI (RINGAI) tokenomika

Ring AI (RINGAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ring AI (RINGAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Ring AI (RINGAI) informácie

Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents.

Oficiálna webová stránka:
https://www.tryring.ai/
Biela kniha:
https://docs.tryring.ai/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d

Ring AI (RINGAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ring AI (RINGAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 498.00K
$ 498.00K$ 498.00K
Historické maximum:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Historické minimum:
$ 0.003551715915791439
$ 0.003551715915791439$ 0.003551715915791439
Aktuálna cena:
$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498

Ring AI (RINGAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ring AI (RINGAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RINGAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RINGAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RINGAI tokenomiku, preskúmajte cenu RINGAI tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.