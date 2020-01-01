QuantixAI (QAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o QuantixAI (QAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

QuantixAI (QAI) informácie

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

Oficiálna webová stránka:
https://quantixai.io/
Biela kniha:
https://quantixai.io/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

QuantixAI (QAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre QuantixAI (QAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 75.70M
Celková ponuka:
$ 10.00M
Počet coinov v obehu:
$ 804.46K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 941.00M
Historické maximum:
$ 149.09
Historické minimum:
$ 2.109046466218064
Aktuálna cena:
$ 94.1
QuantixAI (QAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky QuantixAI (QAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet QAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu QAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili QAI tokenomiku, preskúmajte cenu QAI tokenu naživo!

Ako kúpiť QAI

Máte záujem pridať QuantixAI (QAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu QAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

QuantixAI (QAI) história cien

Analýza histórie cien QAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

QAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam QAI asi smeruje? Naša QAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.