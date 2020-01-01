Polkastarter (POLS) tokenomika

Polkastarter (POLS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Polkastarter (POLS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Polkastarter (POLS) informácie

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Oficiálna webová stránka:
https://www.polkastarter.com/
Biela kniha:
https://docs.polkastarter.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa

Polkastarter (POLS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Polkastarter (POLS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 16.96M
$ 16.96M$ 16.96M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 99.21M
$ 99.21M$ 99.21M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.10M
$ 17.10M$ 17.10M
Historické maximum:
$ 7.6884
$ 7.6884$ 7.6884
Historické minimum:
$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639
Aktuálna cena:
$ 0.17098
$ 0.17098$ 0.17098

Polkastarter (POLS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Polkastarter (POLS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet POLS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu POLS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili POLS tokenomiku, preskúmajte cenu POLS tokenu naživo!

Ako kúpiť POLS

Máte záujem pridať Polkastarter (POLS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu POLS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Polkastarter (POLS) história cien

Analýza histórie cien POLS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

POLS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam POLS asi smeruje? Naša POLS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.