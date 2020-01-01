PLEARN (PLN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PLEARN (PLN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
PLEARN (PLN) informácie

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

Oficiálna webová stránka:
https://www.plearn.finance
Biela kniha:
https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PLEARN (PLN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.34M
$ 1.34M

Celková ponuka:
$ 343.97M

Počet coinov v obehu:
$ 86.06M
$ 86.06M

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.90M
$ 10.90M

Historické maximum:
$ 0.355
$ 0.355

Historické minimum:
$ 0.015346167711743243

Aktuálna cena:
$ 0.01557
$ 0.01557$ 0.01557

PLEARN (PLN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PLEARN (PLN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PLN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PLN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PLN tokenomiku, preskúmajte cenu PLN tokenu naživo!

Ako kúpiť PLN

Máte záujem pridať PLEARN (PLN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PLN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PLEARN (PLN) história cien

Analýza histórie cien PLN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PLN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PLN asi smeruje? Naša PLN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.