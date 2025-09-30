Ontology Gas (ONG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ontology Gas (ONG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:25:01 (UTC+8)
Ontology Gas (ONG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ontology Gas (ONG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 63.80M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 426.19M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 149.70M
Historické maximum:
$ 3.28194
Historické minimum:
$ 0.0393381415969
Aktuálna cena:
$ 0.1497
Ontology Gas (ONG) informácie

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Oficiálna webová stránka:
https://ont.io/
Biela kniha:
https://docs.ont.io/
Prieskumník blokov:
https://explorer.ont.io/

Ontology Gas (ONG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ontology Gas (ONG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ONG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ONG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ONG tokenomiku, preskúmajte cenu ONG tokenu naživo!

Ako kúpiť ONG

Máte záujem pridať Ontology Gas (ONG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ONG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Ontology Gas (ONG) história cien

Analýza histórie cien ONG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ONG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ONG asi smeruje? Naša ONG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

