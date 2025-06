ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

MenoONG

PozíciaNo.421

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.72%

Počet coinov v obehu415,363,399.4414432

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.4153%

Dátum vydania2019-08-23

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané1.43 USDT

Celkové maximum4.59254,2018-09-28

Najnižšia cena0.0393381415969,2020-03-13

Verejný blockchainONT

