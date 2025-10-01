NODE (NODE) tokenomika

NODE (NODE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NODE (NODE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 07:20:24 (UTC+8)
USD

NODE (NODE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NODE (NODE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M
Celková ponuka:
$ 658.47M
$ 658.47M$ 658.47M
Počet coinov v obehu:
$ 133.39M
$ 133.39M$ 133.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 67.38M
$ 67.38M$ 67.38M
Historické maximum:
$ 0.42601
$ 0.42601$ 0.42601
Historické minimum:
$ 0.036237660518626376
$ 0.036237660518626376$ 0.036237660518626376
Aktuálna cena:
$ 0.06738
$ 0.06738$ 0.06738

NODE (NODE) informácie

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

Oficiálna webová stránka:
https://nodeops.network/
Biela kniha:
https://docs.nodeops.network/Learn
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1

NODE (NODE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NODE (NODE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NODE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NODE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NODE tokenomiku, preskúmajte cenu NODE tokenu naživo!

Ako kúpiť NODE

Máte záujem pridať NODE (NODE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NODE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

NODE (NODE) história cien

Analýza histórie cien NODE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NODE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NODE asi smeruje? Naša NODE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov