MON Protocol (MONPRO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MON Protocol (MONPRO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-21 18:34:41 (UTC+8)
USD

MON Protocol (MONPRO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MON Protocol (MONPRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.42M
Celková ponuka:
$ 999.52M
Počet coinov v obehu:
$ 584.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.80M
Historické maximum:
$ 0.5584
Historické minimum:
$ 0.014962049622685736
Aktuálna cena:
$ 0.01781
MON Protocol (MONPRO) informácie

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Oficiálna webová stránka:
https://monprotocol.ai/
Biela kniha:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/

MON Protocol (MONPRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MON Protocol (MONPRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MONPRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MONPRO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MONPRO tokenomiku, preskúmajte cenu MONPRO tokenu naživo!

