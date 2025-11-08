Aktuálna dnešná cena MON Protocol je 0.01541USD. Trhová kapitalizácia MONPRO je 9,147,883.809147595898USD. Sledujte aktualizácie cien MONPRO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MON Protocol je 0.01541USD. Trhová kapitalizácia MONPRO je 9,147,883.809147595898USD. Sledujte aktualizácie cien MONPRO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MON Protocol (MONPRO) je $ 0.01541, s 2.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MONPRO na USD konverzný kurz je $ 0.01541 za MONPRO.
MON Protocol sa v súčasnosti radí na #1148 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.15M, pričom počet coinov v obehu je 593.63M MONPRO. Počas posledných 24 hodín sa MONPROobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01503 (low) do $ 0.01543 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.9595624143978051, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.014962049622685736.
V krátkodobom vývoji sa MONPRO zmenilo o +1.58% za poslednú hodinu a o -11.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.63K.
MON Protocol (MONPRO) informácie o trhu
No.1148
$ 9.15M
$ 53.63K
$ 15.40M
593.63M
999,517,431
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia MON Protocol je $ 9.15M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.63K. Počet coinov v obehu MONPRO je 593.63M, pričom celková zásoba je 999517431. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.40M.
História cien MON Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01503
24 hod Low
$ 0.01543
24 hod High
$ 0.01503
$ 0.01543
$ 0.9595624143978051
$ 0.014962049622685736
+1.58%
+2.39%
-11.24%
-11.24%
MON Protocol (MONPRO) história cien USD
Sledujte zmeny cien MON Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0003597
+2.39%
30 dní
$ -0.00614
-28.50%
60 dní
$ -0.00139
-8.28%
90 dní
$ -0.00609
-28.33%
MON Protocol dnešná zmena ceny
Dnes MONPRO zaznamenal zmenu o $ +0.0003597 (+2.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MON Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00614 (-28.50%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MON Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MONPRO zmenu o $ -0.00139 (-8.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MON Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00609 (-28.33%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MON Protocol (MONPRO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MON Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MON Protocol?
MON Protocol (MONPRO) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence significantly impact price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Protocol adoption and user growth drive demand. Partnerships and integrations with other platforms boost value. Token utility and staking rewards influence holding behavior. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation affect prices. Regulatory news and compliance updates impact investor sentiment. Development progress and roadmap milestones drive confidence.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MON Protocol?
People want to know MON Protocol (MONPRO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre MON Protocol
Cenová predikcia MON Protocol (MONPRO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MONPRO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MON Protocol (MONPRO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MON Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MON Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MONPRO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MON Protocol Cenové predikcie.
O MON Protocol
MONPRO is a digital asset designed to facilitate secure and decentralized transactions across its proprietary blockchain network. The primary role of MONPRO is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial transactions such as payments, lending, and staking. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of MONPRO is algorithmically managed, with issuance based on network demand and usage. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, contributing to the broader trend of blockchain-based financial solutions.
Ako nakupovať a investovať MON Protocol
Ste pripravení začať s MON Protocol? Nákup MONPRO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MON Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MON Protocol (MONPRO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 593.63M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MON Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MON Protocol
Vlastníctvo MON Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup MON Protocol (MONPRO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je MON Protocol (MONPRO)
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
MON Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie MON Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MON Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 MON Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota MON Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MON Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMON Protocol?
Dnešná cena MON Protocol je $ 0.01541. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MON Protocol stále dobrou investíciou?
MON Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MONPRO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MON Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MON Protocol v hodnote $ 53.63K.
Aká je aktuálna cena MON Protocol?
Živá cena MONPRO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MON Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MONPRO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MON Protocol?
Cenu MONPRO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,150.19
+2.33%
ETH
3,436.88
+4.22%
SOL
163.4
+5.14%
COAI
1.1858
+8.52%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MONPRO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MONPRO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MON Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MON Protocol v tomto roku?
Cena MON Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MON Protocol (MONPRO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:20 (UTC+8)
MON Protocol (MONPRO) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.