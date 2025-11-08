Aktuálna dnešná cena Jobless je 0.0009489USD. Trhová kapitalizácia JOBLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOBLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Jobless je 0.0009489USD. Trhová kapitalizácia JOBLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOBLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Jobless (JOBLESS) je $ 0.0009489, s 5.16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JOBLESS na USD konverzný kurz je $ 0.0009489 za JOBLESS.
Jobless sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JOBLESS. Počas posledných 24 hodín sa JOBLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000849 (low) do $ 0.0010182 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa JOBLESS zmenilo o -6.21% za poslednú hodinu a o -25.07% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.43K.
Jobless (JOBLESS) informácie o trhu
--
----
$ 54.43K
$ 0.00
--
--
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Jobless je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.43K. Počet coinov v obehu JOBLESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Jobless v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000849
24 hod Low
$ 0.0010182
24 hod High
$ 0.000849
$ 0.0010182
--
--
-6.21%
+5.16%
-25.07%
-25.07%
Jobless (JOBLESS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Jobless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000046561
+5.16%
30 dní
$ -0.0054096
-85.08%
60 dní
$ -0.0009741
-50.66%
90 dní
$ -0.0010511
-52.56%
Jobless dnešná zmena ceny
Dnes JOBLESS zaznamenal zmenu o $ +0.000046561 (+5.16%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Jobless zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0054096 (-85.08%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Jobless zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JOBLESS zmenu o $ -0.0009741 (-50.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Jobless zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0010511 (-52.56%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Jobless (JOBLESS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Jobless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Jobless?
Several key factors influence Jobless (JOBLESS) token prices:
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively low market cap.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Jobless?
People want to know Jobless (JOBLESS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market opportunities, and managing risk. Real-time price data helps investors decide when to buy or sell, calculate profits/losses, and spot trends for potential gains.
Cenové predikcie pre Jobless
Cenová predikcia Jobless (JOBLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JOBLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Jobless (JOBLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Jobless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Jobless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JOBLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Jobless Cenové predikcie.
O Jobless
JOBLESS is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. The primary purpose of JOBLESS is to provide a decentralized platform for the unemployed and job seekers, allowing them to connect with potential employers and job opportunities in a secure and transparent manner. It uses a proof-of-stake consensus mechanism for transaction validation and has a fixed supply issuance model. The asset plays a significant role in the JOBLESS ecosystem, facilitating transactions and incentivizing user participation. Its typical uses include payment for services within the platform, rewarding users for their contributions, and acting as a medium of exchange in the JOBLESS marketplace.
Ako nakupovať a investovať Jobless
Ste pripravení začať s Jobless? Nákup JOBLESS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Jobless. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Jobless (JOBLESS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Jobless sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Jobless
Vlastníctvo Jobless vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Jobless rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Jobless podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJobless?
Dnešná cena Jobless je $ 0.0009489. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Jobless stále dobrou investíciou?
Jobless zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JOBLESS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Jobless?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Jobless v hodnote $ 54.43K.
Aká je aktuálna cena Jobless?
Živá cena JOBLESS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Jobless vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JOBLESS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Jobless?
Cenu JOBLESS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,226.31
+2.40%
ETH
3,446.84
+4.52%
SOL
164.07
+5.57%
COAI
1.1837
+8.32%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JOBLESS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JOBLESS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Jobless pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Jobless v tomto roku?
Cena Jobless by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Jobless (JOBLESS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:27 (UTC+8)
Jobless (JOBLESS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.