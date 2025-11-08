BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Naoris Protocol je 0.03282USD. Trhová kapitalizácia NAORIS je --USD. Sledujte aktualizácie cien NAORIS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Naoris Protocol Logo

Naoris Protocol kurz (NAORIS)

1 NAORIS na USD aktuálnu cenu:

$0.03282
+1.92%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:37 (UTC+8)

Dnešná cena Naoris Protocol

Aktuálna dnešná cena Naoris Protocol (NAORIS) je $ 0.03282, s 1.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NAORIS na USD konverzný kurz je $ 0.03282 za NAORIS.

Naoris Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NAORIS. Počas posledných 24 hodín sa NAORISobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03071 (low) do $ 0.03477 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NAORIS zmenilo o +1.60% za poslednú hodinu a o -31.60% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 132.59K.

Naoris Protocol (NAORIS) informácie o trhu

$ 132.59K
$ 131.28M
--
4,000,000,000
4,000,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Naoris Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 132.59K. Počet coinov v obehu NAORIS je --, pričom celková zásoba je 4000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 131.28M.

História cien Naoris Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03071
24 hod Low
$ 0.03477
24 hod High

$ 0.03071
$ 0.03477
--
--
+1.60%

+1.92%

-31.60%

-31.60%

Naoris Protocol (NAORIS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Naoris Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0006183+1.92%
30 dní$ -0.05673-63.36%
60 dní$ +0.00195+6.31%
90 dní$ -0.00233-6.63%
Naoris Protocol dnešná zmena ceny

Dnes NAORIS zaznamenal zmenu o $ +0.0006183 (+1.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Naoris Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05673 (-63.36%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Naoris Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NAORIS zmenu o $ +0.00195 (+6.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Naoris Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00233 (-6.63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Naoris Protocol (NAORIS)?

Pozrite si Naoris Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Naoris Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Naoris Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Naoris Protocol?

Several key factors influence Naoris Protocol (NAORIS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect NAORIS pricing.

Adoption & Partnerships: Enterprise adoption of Naoris cybersecurity solutions and strategic partnerships drive demand.

Technology Development: Progress in their decentralized cybersecurity platform and protocol upgrades impact value.

Token Utility: Real-world usage for security services, staking rewards, and governance participation creates demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rates, and circulation supply affect scarcity.

Regulatory Environment: Cybersecurity regulations and crypto policies influence institutional adoption.

Competition: Performance relative to other cybersecurity and DeFi protocols affects market position.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Naoris Protocol?

People want to know Naoris Protocol (NAORIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. As a cybersecurity-focused blockchain project, NAORIS attracts investors interested in tech innovation.

Cenové predikcie pre Naoris Protocol

Cenová predikcia Naoris Protocol (NAORIS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NAORIS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Naoris Protocol (NAORIS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Naoris Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Naoris Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NAORIS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Naoris Protocol Cenové predikcie.

O Naoris Protocol

NAORIS is a decentralized cybersecurity ecosystem that leverages blockchain technology to provide advanced security solutions. It is designed to create a distributed network of cybersecurity nodes, each operating independently but capable of working together to identify and mitigate threats. The NAORIS platform uses its native token, NAORIS (NAO), to incentivize participation and facilitate transactions within the ecosystem. The consensus mechanism and supply model of NAORIS are not widely known. Typical uses of NAORIS include threat detection, incident response, and cybersecurity risk management. Its unique approach to cybersecurity, combining decentralization with advanced threat intelligence, positions NAORIS as a novel solution in the blockchain and cybersecurity industries.

Ako nakupovať a investovať Naoris Protocol

Sprievodca – ako kúpiť Naoris Protocol (NAORIS)

Čo môžete urobiť s Naoris Protocol

Čo je Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Naoris Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Naoris Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Naoris Protocol

Akú hodnotu bude mať 1 Naoris Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Naoris Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Naoris Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:37 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Top správy

Pozrite si viac informácií o Naoris Protocol

NAORIS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NAORIS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NAORIS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Naoris Protocol (NAORIS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Naoris Protocol a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NAORIS/USDT
$0.03282
$0.03282$0.03282
+1.83%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

