Aktuálna dnešná cena Naoris Protocol (NAORIS) je $ 0.03282, s 1.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NAORIS na USD konverzný kurz je $ 0.03282 za NAORIS.
Naoris Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NAORIS. Počas posledných 24 hodín sa NAORISobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03071 (low) do $ 0.03477 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa NAORIS zmenilo o +1.60% za poslednú hodinu a o -31.60% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 132.59K.
Naoris Protocol (NAORIS) informácie o trhu
$ 132.59K
$ 132.59K$ 132.59K
$ 131.28M
$ 131.28M$ 131.28M
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Naoris Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 132.59K. Počet coinov v obehu NAORIS je --, pričom celková zásoba je 4000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 131.28M.
História cien Naoris Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03071
$ 0.03071$ 0.03071
24 hod Low
$ 0.03477
$ 0.03477$ 0.03477
24 hod High
$ 0.03071
$ 0.03071$ 0.03071
$ 0.03477
$ 0.03477$ 0.03477
+1.60%
+1.92%
-31.60%
-31.60%
Naoris Protocol (NAORIS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Naoris Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0006183
+1.92%
30 dní
$ -0.05673
-63.36%
60 dní
$ +0.00195
+6.31%
90 dní
$ -0.00233
-6.63%
Naoris Protocol dnešná zmena ceny
Dnes NAORIS zaznamenal zmenu o $ +0.0006183 (+1.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Naoris Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05673 (-63.36%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Naoris Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NAORIS zmenu o $ +0.00195 (+6.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Naoris Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00233 (-6.63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Naoris Protocol (NAORIS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Naoris Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Naoris Protocol?
Several key factors influence Naoris Protocol (NAORIS) token prices:
Regulatory Environment: Cybersecurity regulations and crypto policies influence institutional adoption.
Competition: Performance relative to other cybersecurity and DeFi protocols affects market position.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Naoris Protocol?
People want to know Naoris Protocol (NAORIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. As a cybersecurity-focused blockchain project, NAORIS attracts investors interested in tech innovation.
Cenové predikcie pre Naoris Protocol
Cenová predikcia Naoris Protocol (NAORIS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NAORIS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Naoris Protocol (NAORIS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Naoris Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Naoris Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NAORIS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Naoris Protocol Cenové predikcie.
O Naoris Protocol
NAORIS is a decentralized cybersecurity ecosystem that leverages blockchain technology to provide advanced security solutions. It is designed to create a distributed network of cybersecurity nodes, each operating independently but capable of working together to identify and mitigate threats. The NAORIS platform uses its native token, NAORIS (NAO), to incentivize participation and facilitate transactions within the ecosystem. The consensus mechanism and supply model of NAORIS are not widely known. Typical uses of NAORIS include threat detection, incident response, and cybersecurity risk management. Its unique approach to cybersecurity, combining decentralization with advanced threat intelligence, positions NAORIS as a novel solution in the blockchain and cybersecurity industries.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Naoris Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Naoris Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Naoris Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Naoris Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNaoris Protocol?
Dnešná cena Naoris Protocol je $ 0.03282. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Naoris Protocol stále dobrou investíciou?
Naoris Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NAORIS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Naoris Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Naoris Protocol v hodnote $ 132.59K.
Aká je aktuálna cena Naoris Protocol?
Živá cena NAORIS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Naoris Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NAORIS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Naoris Protocol?
Cenu NAORIS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,201.55
+2.38%
ETH
3,440.19
+4.32%
SOL
163.94
+5.48%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena Naoris Protocol v tomto roku?
Cena Naoris Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Naoris Protocol (NAORIS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:37 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.